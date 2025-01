Nintendo confirma la fecha de lanzamiento de su reloj despertador "Alarmo" en México

¡Atención! Les tenemos noticias increíbles, sobre todo si son de los que esperan con emoción el lanzamiento oficial del nuevo reloj despertador de Nintendo "Alarmo" en México. ¿Están listos?

Recordemos que "Alarmo" es un dispositivo (reloj despertador interactivo) diseñado para hacer de las mañanas más divertidas y añadir un poco del toque de Nintendo al entorno de tu casa. Además, utiliza un sensor de movimiento para responder a tus movimientos y también tiene escenas de varios juegos de Nintendo.

¿Cuándo estará disponible Alarmo en México?

De acuerdo con un reciente post de la gran N en sus redes sociales, el nuevo Nintendo Sound Clock: Alarmo estará disponible en México en tiendas seleccionadas a partir de marzo de 2025. Además, señala que para adquirirlo no se requerirá una membresía de Nintendo Switch Online. Sin embargo, solo estará disponible hasta agotar existencias.

Recordemos que con Alarmo podrán personalizar tu rutina y haz que despertarte sea divertido eligiendo entre 35 escenas inspiradas en cinco títulos de Nintendo: Super Mario Odyssey, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Splatoon 3 , Pikmin 4 y Ring Fit Adventure . Luego, establece una hora y deja que Alarmo se encargue del resto.

Por la mañana, experimentarás sonidos y música envolventes de la escena que hayas elegido. Levántate con los sonidos del Reino Champiñón con Mario y sus amigos, comienza la aventura del día con Link y la Princesa Zelda o empieza de cero con los Inklings de Splatoon 3. ¡Y esas son solo algunas de las experiencias con las que puedes despertarte!

Por si fuera poco, Nintendo confirmó que más adelante se agregarán nuevos tonos al despertador, así como actualizaciones.

Recuerden que Alarmo estará disponible a partir de marzo de 2025 en tiendas seleccionadas, así que no se pierdan ningún detalle.