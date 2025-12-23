Mercado Libre estrena "Digital Goods" para comprar contenidos 100% digitales al instante

¿Aún no tienes el regalo perfecto para Navidad? No te preocupes, Mercado Libre llega a tu rescate con el lanzamiento de "Digital Goods", una nueva categoría diseñada para facilitar el acceso a contenidos, servicios y experiencias 100% digitales.

Cabe destacar que con esta nueva vertical, los usuarios accederán de inmediato a sus compras de juegos, tarjetas de regalo y membresías mediante códigos digitales válidos para cada consola.

Con esta expansión, la plataforma busca consolidarse como un punto de referencia para millones de usuarios que consumen entretenimiento, gaming y suscripciones digitales de forma segura, rápida y centralizada.

Un crecimiento acelerado impulsado por la demanda digital

Desde su implementación, la categoría ha mostrado una adopción sobresaliente por parte de los usuarios, reflejada en miles de productos digitales vendidos y un volumen transaccional significativo en un corto período de tiempo. Este desempeño confirma que los consumidores de la región están cada vez más dispuestos a adquirir tarjetas prepagas, membresías y top-ups de forma online, aprovechando los estándares de seguridad y la experiencia de compra de Mercado Libre.

Entre los artículos con mayor demanda destacan:

Game Pass – 1 mes, una de las membresías más populares para gamers.

Roblox Gift Cards en denominaciones de $200 y $300, impulsadas por la creciente base de jugadores jóvenes.

Estos productos reflejan la relevancia del entretenimiento digital como categoría emergente dentro del comercio electrónico latinoamericano.

Marcas líderes dentro de la categoría

Digital Goods reúne a las principales marcas globales de gaming y entretenimiento. Las preferencias de compra actuales muestran una distribución destacada entre:

Microsoft, con una fuerte presencia en membresías y servicios digitales.

Roblox, consolidado como uno de los favoritos entre las audiencias jóvenes.

Nintendo, impulsado por tarjetas digitales y contenidos adicionales.

Sony, con contenidos exclusivos y a la vanguardia.

La incorporación de esta categoría refuerza la visión de Mercado Libre de simplificar la vida digital de las personas, ofreciéndoles un espacio confiable para adquirir productos intangibles con la misma facilidad con la que compran artículos físicos; para conocer el catálogo completo pueden ingresar aquí.

Con este lanzamiento, el marketplace no solo responde a las nuevas tendencias de consumo, sino que también habilita nuevas oportunidades para marcas, desarrolladores y creadores que buscan ampliar su alcance en la región.