MAR10 Day se celebra en México con juegos y actividades de Mario

¿Eres fan de Super Mario, pero no sabes cómo celebrar el "Mar10 Day"? De ser así, no te preocupes, pues tenemos la opción perfecta, se trata de una activación única.

Para celebrar MAR10 DAY en México, los seguidores y las familias mexicanas podrán jugar diferentes títulos del personaje que están disponibles en Nintendo y Nintendo Switch 2.

Esta actividad, totalmente gratuita y abierta a niños y adultos, estará disponible en el Centro Comercial Santa Fe y permitirá a los visitantes y a sus amigos y familiares probar demos de juegos para la consola Nintendo Switch, como Super Mario Bros. Wonder y Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2, y demos de juegos para la consola Nintendo Switch 2, como Mario Kart World y Mario Tennis Fever. Además, los asistentes podrán tomarse fotos con Mario en diferentes horarios.

El artículo continúa a continuación

Esta actividad forma parte del Nintendo Mall Tour que tuvo diferentes sedes en el país y que concluirá con esta actividad que celebra a Mario.

BOTARGA MARIO: El personaje de Mario estará saliendo en los siguientes horarios por un lapso de 30 mintuos.

El personaje de Mario estará saliendo en los siguientes horarios por un lapso de 30 mintuos. Martes 10 de marzo:

12:30

13:30

14:30

15:30

Viernes 13 de marzo:

12:30

13:30

14:30

15:30

Sábado 14 de marzo:

12:30

13:30

14:30

15:30

Domingo 15 de marzo:

12:30

13:30

14:30

15:30

Nota importante: Lugar de las actividades - Centro Comercial Santa Fe (Nivel 2, entre las tiendas Liverpool, Moyo y Columbia)

Lugar de las actividades - Centro Comercial Santa Fe (Nivel 2, entre las tiendas Liverpool, Moyo y Columbia) Vasco de Quiroga 3800, Santa Fe, Contadero, Cuajimalpa de Morelos, 05348 Ciudad de México, CDMX - Del 9 al 15 de marzo