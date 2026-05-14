"¡Madre mía! ¡Lo están haciendo!" — Xbox presenta la tan esperada función de Gamerscore

Los miembros de Xbox Insiders ya pueden probar las nuevas funciones de la consola

Entre ellas se incluyen una nueva experiencia de inicio, insignias de Gamerscore por niveles y nuevos filtros para la biblioteca

La función de insignias de Gamerscore por niveles era algo que los fans habían solicitado anteriormente

Xbox ha anunciado nuevas modificaciones en la consola que los miembros de Xbox Insiders pueden probar desde hoy, entre las que se incluyen las insignias de Gamerscore por niveles, recientemente introducidas y muy solicitadas por los fans.

Tal y como se detalla en una nueva publicación de Xbox Wire, estas novedades se han "diseñado directamente a partir de los comentarios de los jugadores", lo que ofrece "aún más formas de personalizar y adaptar tu experiencia", y se irán implementando para más miembros de Insiders con el tiempo, mientras que el lanzamiento completo llegará más adelante para el público general.

La primera de las actualizaciones es una nueva experiencia de inicio, que añade una nueva animación y sonido con el nuevo logotipo de Xbox en el característico verde de la empresa.

Latest Videos From

"Verás y escucharás la actualización al encender tu consola, lo que te brindará una apariencia renovada desde el momento en que te sumerjas en la experiencia", se lee en la publicación.

Lo siguiente son las nuevas insignias de Gamerscore por niveles, que fueron muy solicitadas por los jugadores en el pasado. Ahora los jugadores obtendrán estas insignias por niveles que reflejan su Gamerscore acumulado, como se muestra a continuación, «ofreciéndote una nueva forma de mostrar tu trayectoria en Xbox». Aparecerán en los perfiles de los jugadores y en la Guía, lo que facilitará ver el historial de logros de un vistazo.

A medida que crezca el Gamerscore total de cada jugador, su insignia evolucionará, "reflejando cada hito a lo largo del camino".

(Image credit: Xbox Wire)

"¡Madre mía! ¡Lo están haciendo! ¡Las insignias de Gamerscore por niveles llegan a los perfiles de Xbox!", comentó un jugador en X/Twitter tras haber solicitado la actualización en marzo.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

La directora ejecutiva de Xbox, Asha Sharma, quien fue nombrada nueva directora de juegos en enero tras la jubilación de Phil Spencer, respondió con un sencillo «¡Te escuchamos!».

Por último, se han añadido nuevos filtros a la biblioteca de juegos para ayudar a los jugadores a separar los juegos que poseen de los que se comparten con ellos, e identificar los títulos instalados a los que ya no tienen acceso.

"Ya sea que cambies de dispositivo o alternes entre consolas, ahora es más claro qué hay en tu biblioteca y qué es realmente jugable", dijo Xbox.

La directora ejecutiva de Xbox ha estado realizando cambios constantes en los últimos meses tras comprometerse a volver al "espíritu" de la marca de videojuegos a principios de este año.

"El espíritu de "Return to Xbox" consiste en volver al espíritu sobre el que se fundó el equipo", dijo Sharma en ese momento. "Es ese espíritu de sorpresa, es el espíritu de construir algo que nadie más estaba dispuesto a intentar".

Más recientemente, Sharma anunció que Xbox abandonará la integración del asistente de IA Copilot de Microsoft, y la empresa también ha rebajado el precio de Game Pass Ultimate de 29,99$ a 22,99$ al mes.

Sigue a TechRadar en Google Noticias y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡No olvides hacer clic en el botón "Seguir"!