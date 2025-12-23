Los fans de Battlefield 6 están furiosos tras descubrir lo que parece ser una "porquería" de IA a la venta en la tienda del juego

Los jugadores de Battlefield 6 han detectado contenido aparentemente generado por IA en el paquete Windchill del juego.

Los jugadores afirman que las pegatinas del paquete de 10 dólares son ejemplos evidentes del uso de IA generativa.

Un desarrollador había dicho anteriormente que el contenido generado por IA no aparecería en el juego.

¿Electronic Arts está vendiendo contenido supuestamente generado por IA en la tienda de Battlefield? Así como lo lees, al menos así lo señalan algunos jugadores.

A pesar de que un desarrollador había declarado anteriormente a la BBC que el contenido generado por IA no aparecería en el juego de disparos en primera persona (FPS), los fans han detectado lo que consideran «basura» de IA de «baja calidad» en el nuevo paquete "Windchill" del juego.

En concreto, afirman que la pegatina de la tarjeta de jugador "Winter Warning" se creó utilizando herramientas generativas de IA, ya que, tras un examen más detallado, se observa que el arma tipo carabina M4 que aparece en la imagen tiene, curiosamente, dos cañones.

"A nadie le importó lo suficiente como para corregirlo o siquiera darse cuenta", afirmó un usuario en una publicación de Reddit que ahora cuenta con más de 19 000 votos positivos.

"Literalmente, preferiría no tener ninguna pegatina antes que una basura generada por IA de baja calidad. Basta con echar un vistazo a Black Ops 7 para ver cuántos favores se han ganado las recompensas generadas por IA", afirmó otro usuario de Reddit, refiriéndose a la controversia similar de Black Ops 7.

El asunto se agrava por el hecho de que EA está vendiendo el paquete Windchill por 10 dólares, y los jugadores no están contentos de que su dinero se destine a contenido aparentemente generado por IA.

Después de que los jugadores detectaran los fallos en la pegatina de aspecto irregular, llevaron a cabo su propia investigación y encontraron más ejemplos de uso aparente de IA.

Una publicación de Reddit enumera varios casos en los que es posible el uso de GenAI, entre ellos una pegatina de un oso del mismo paquete que parece tener un número diferente de patas en cada pata, un pez esquelético de aspecto extraño con un cuerpo formado por mandíbulas de tiburón, un emblema de águila con un ala hacia atrás y más.

"Hay muchas cosas que realmente no pasan la prueba del vibracheque", dijo el jugador. "No digo que sean 100 % IA, pero definitivamente no deberían haber pasado la revisión artística antes de salir al mercado. La mayoría de estos errores se podrían corregir en menos de cinco minutos con Photoshop".

Nos hemos puesto en contacto con los representantes de relaciones públicas de EA para obtener comentarios, pero no hemos recibido respuesta por el momento.

