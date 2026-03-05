La expansión The Division 2: Warlords of New York estará disponible para todos los jugadores durante la temporada de aniversario de la serie
También hay disponible un pase para eventos por tiempo limitado
- The Division 2 cuenta ahora con un modo realismo por tiempo limitado para celebrar los 10 años de The Division.
- El modo estará disponible en la expansión Warlords of New York, que será gratuita para todos los jugadores durante las cuatro semanas que dura la temporada de aniversario.
- También hay disponible un pase de evento especial con nuevas recompensas que completar.
¡Atención! Massive Entertainment celebra el décimo aniversario de The Division con un nuevo modo de juego para The Division 2.
Para conmemorar una década de la serie de Tom Clancy, el estudio ha lanzado una temporada especial de aniversario de cuatro semanas en The Division 2, con nuevas actividades y recompensas que se pueden ganar cada semana.
Esta celebración incluye el lanzamiento de un nuevo modo realismo por tiempo limitado, que permite a los jugadores experimentar el juego "de una manera más realista e implacable, donde cada decisión cuenta".
El modo Realismo es una aventura independiente para los personajes que tiene lugar a lo largo de la expansión Warlords of New York del juego, a la que podrán acceder todos los jugadores de The Division 2 de forma gratuita durante la temporada de aniversario.
"En esencia, se trata de inmersión y tensión. Las peleas son más rápidas y letales tanto para los agentes como para los enemigos. Los errores tienen peso, pero las victorias son aún más satisfactorias", ha declarado Massive en una nueva entrada de blog. "Notarás que la interfaz se ha reducido, lo que pone más énfasis en la lectura del mundo que te rodea. La munición se recupera directamente de los enemigos derrotados y, aunque las habilidades siguen siendo poderosas, sus tiempos de recarga más largos y el riesgo añadido hacen que sean herramientas que es mejor reservar para momentos críticos.
Las bonificaciones de equipo y armas reflejan la naturaleza física de lo que llevas puesto, ya que las piezas más pesadas proporcionan una mayor protección a costa de la movilidad, mientras que el equipo más ligero favorece la velocidad y la flexibilidad a costa de la supervivencia".
Tras completar la campaña, los jugadores pueden seguir explorando y volviendo a jugar el contenido.
La temporada de aniversario también ha introducido un pase de evento por tiempo limitado que ofrece nuevas recompensas. Los jugadores deberán avanzar en el pase completando actividades y ganando XP del pase de temporada, lo que les permitirá subir de nivel de forma natural. También se pueden usar estrellas de evento globales para acelerar el progreso.
Algunas de las recompensas gratuitas incluyen aspectos de Splinter Cell, Ghost Recon y Siege X, dos armas, dos paquetes de equipo y 12 alijos. La selección Premium ofrece aspectos alternativos de Splinter Cell, Ghost Recon y Siege X, así como 20 alijos.
El modo Realismo y la temporada de aniversario ya han comenzado, por lo que los jugadores de The Division 2 tendrán hasta el 1 de abril para probarlo y ganar esas recompensas.
