HoYoverse anuncia beta cerrada de Petit Planet: así puedes unirte

¡Atención! Ya HoYoverse anunció una nueva fase beta cerrada de Petit Planet para PC, iOS y Android.

La prueba "Viaje Estelar" comenzará el 21 de abril e introducirá nuevos vecinos, una experiencia de exploración optimizada en el Mar de Estrellas y más promociones en el Bazar Galáctico. Petit Planet combina la diversión de la creación, la amistad y las experiencias sociales, y transforma todo el universo en un cosmos lleno de posibilidades infinitas. El plazo de inscripción para la beta cerrada ya está abierto. Los jugadores pueden registrarse a través de la página web oficial.

Petit Planet: Stardrift Test Trailer | Stardrift Test Begins April 21! - YouTube Watch On

En Petit Planet, los jugadores asumen el papel de planetista y se adentran en el vasto Mar de Estrellas, donde tendrán su propio planeta. A medida que los planetas se unen para formar galaxias, comienzan a desarrollarse nuevas historias. Aquí, la vida toma forma con todo lo que desees: cultivar, pescar, pasear por la playa, cocinar... Pasa días relajados y apacibles en tu planeta junto a tus peludos vecinos, da rienda suelta a tu imaginación mientras decoras tu propia habitación o diseñas tu propio y elegante paisaje lleno de ríos y montañas. Explora el Mar de Estrellas y establece conexiones con personas y objetos en el siempre bullicioso Bazar Galáctico. Cada vínculo que forjas con los vecinos y el mundo que te rodea se entrelaza en una red de conexiones en constante crecimiento, manteniendo el universo en pleno florecimiento. A medida que los vínculos se profundizan y los planetas prosperan, Luca, la vitalidad del planeta, dará forma a diferentes paisajes y llenará tu vida de maravillosos cambios.

El artículo continúa a continuación

Esta beta cerrada dará la bienvenida a nuevos vecinos, cada uno de los cuales aportará su propia personalidad, historia y sueños a Petit Planet. Como planetistas, los jugadores pueden invitar sus amigos peludos a establecerse en su planeta, donde tendrán lugar conversaciones sinceras, intercambios de regalos y cálidas interacciones. La vida en Petit Planet se enriquece aún más con las actualizaciones del Mar de Estrellas y la ampliación de las actividades en el Bazar Galáctico. Con el mapa del Mar de Estrellas, los planetistas podrán subirse a sus vehículos junto a sus vecinos y partir a explorar una variedad de islotes llenos de vida. Más allá de la exploración, el Bazar Galáctico sigue siendo un animado centro social donde los jugadores pueden reunirse para tomar café, relajarse junto a una hoguera, probar la adivinación, bailar con amigos e incluso participar en subastas para crear recuerdos con sus amigos.

Confirmado para PC y dispositivos móviles, con otras plataformas actualmente en desarrollo, Petit Planet sigue explorando su visión del juego multijugador y las experiencias inmersivas y acogedoras. Ya están abiertas las inscripciones para la prueba «Viaje Estelar» en PC, iOS y Android a través de: https://planet.hoyoverse.com/. También puedes preinscribirte para conseguir recompensas exclusivas. Los participantes de esta prueba se seleccionarán de entre los jugadores que completen el cuestionario de registro.