Honkai: Star Rail revela su versión 4.3 y el destino final de Blade

¡Atención! HoYoverse anunció que la versión 4.3 "Bajo el río del olvido" de Honkai: Star Rail estará disponible a partir del 1 de junio. ¿Estás listo para aventurarte?

Esta versión continuará la historia de Planarcadia. El Trazacaminos y Mortenax Blade se adentrarán por separado en el mundo del cuadro y, bajo la doble opresión de la sombra del Devastador Asat Pramad y el sello del Eón de la Voracidad, se enfrentarán al final del destino que ha marcado a Blade durante años.

Version 4.3 Trailer: "The Lethe Below the Living" | Honkai: Star Rail - YouTube Watch On

El secreto sellado en lo profundo de Planarcadia se revelará oficialmente en esta versión. Al final del paisaje pintado aguarda la cáscara divina del Eón de la Voracidad. Este antiguo ser, que rige el anhelo y el acto de devorar, es la pieza clave en la apuesta de Blade para este viaje. Llevando consigo la carne y la sangre de Shuhu provenientes de 200 000 Ascendentes del Gozo, Blade arriesga su propia vida con la intención de usar el poder de la Voracidad para consumir por completo a Shuhu en su interior y poner punto final a esta maldición que ha perdurado durante tantos años. Sin embargo, los espacios en blanco en el guion de Elio siguen sin llenarse, por lo que se desconoce si el destino final de esta apuesta será la muerte o el renacimiento. El Trazacaminos será quien presencie la respuesta con sus propios ojos.

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Al mismo tiempo, el Trazacaminos también partirá hacia el Hotel Retiro Pictovado, la frontera entre este mundo y el mundo del cuadro, para alertar a Grafía, que custodia el lugar, sobre la amenaza de Asat Pramad. Esta antepasada de la familia Murata, conocida como la Madre de los fabulae, ha vivido en este mundo durante todo un milenio. Ya en la Era del Ámbar 2148, usó un pincel para introducir a toda Ahatopía en un cuadro y así repeler la invasión de los Forasteros Diabólicos, pero esto también condenó a las siguientes generaciones de la familia Murata a pagar el precio de la maldición del deterioro. La aparición oficial de esta figura milenaria, testigo de múltiples acontecimientos importantes del cosmos, podría aportar nuevas respuestas a los innumerables misterios que rodean a la familia Grafía, a los Juegos Fabuluna e incluso a Himeko.

En esta actualización, Mortenax Blade, el personaje de 5 estrellas de tipo Fuego y de la Vía de la Nihilidad, hará su aparición oficial. Este espadachín, que tiempo atrás sufrió por estar poseído por Mara, motivo que lo llevó a unirse a los Cazadores de Estelaron y aguardar durante largos años su muerte en el guion, también experimentará un giro crucial en su destino en esta versión. En combate, Mortenax Blade puede lanzar su habilidad definitiva, "Huesos como fragua, carne como leña", para desplegar un campo especial y entrar en un estado potenciado. Mientras el campo está activo, aumenta el daño que reciben todos los enemigos. Tras entrar en el estado potenciado, Mortenax Blade desbloquea su habilidad básica y usa una Formación de espadas para infligir más daño a los enemigos, a la vez que obtiene una nueva habilidad definitiva mucho más poderosa. Además, cada vez que un aliado ataca a un enemigo, afecta al objetivo con un estado negativo y acumula una carga especial para Mortenax Blade. Al alcanzar la carga máxima, lanza automáticamente su habilidad básica una vez y recupera energía adicional.

Junto con la actualización de la versión, también estará disponible el evento Regalo de la forja: tras obtener a Mortenax Blade en el Salto, los jugadores podrán recoger gratis el nuevo atuendo trazacaminos "Fuego kármico del más allá". Al mismo tiempo, durante la primera mitad del Salto, Yao Guang estará de vuelta. En la segunda mitad del Salto regresarán por tiempo limitado Cirene y Fainón. En cuanto a los eventos de la versión, la Corporación lanzará el Parque de diversiones de eterae en el mundo del cuadro. El Trazacaminos, como arquitecto principal, planificará las rutas y colocará las instalaciones recreativas de varias áreas temáticas para atraer a los eterae y que se diviertan. Además, se añadirá el modo Despertar estelar a los tres modos de juego de desafío: Evocación caótica, Pura ficción y Espejismo apocalíptico. El Trazacaminos deberá formar 3 equipos en este modo para desafiar 3 etapas diferentes. Después de superar cada modo de juego con todas las estrellas, se podrán conseguir 100 Jades estelares adicionales en cada fase, lo que suma un total de 300 Jades estelares extra como recompensa por los tres modos de juego.

Además, Honkai: Star Rail anuncia oficialmente su plan de colaboración con UGREEN. Los productos de la colaboración y los eventos en línea y presenciales llegarán progresivamente a varios países y regiones. Más adelante se publicarán más detalles al respecto. Por último, la Guerra del Santo Grial volverá a librarse este verano. ¡Manténganse atentos para más detalles!

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Honkai: Star Rail se encuentra disponible en PC, iOS, Android, Epic Games Store y PS5, y ha superado los 1500 millones de descargas en todas las plataformas. A finales de 2023, fue galardonado con el premio "Game of the Year" de la App Store iPhone, el premio "Best Game" de Google Play y el premio "BEST MOBILE GAME" de The Game Awards, entre otros. A finales de 2024, recibió un premio en los Golden Joystick Awards en la categoría "Still Playing Award (Mobile)" y también ganó el "PlayStation Partner Award" de Sony, entre otros reconocimientos. Este juego ha sido clasificado T para Adolescentes por ESRB y 12 por PEGI.