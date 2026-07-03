Rockstar Games, desarrolladora de GTA 6, es acusada de permitir las jornadas de trabajo intensivas, no abordar la brecha salarial de género y utilizar las bonificaciones como herramienta de presión

Se ha acusado a Rockstar Games de permitir condiciones de trabajo excesivas a través de los contratos de sus empleados

Los miembros del sindicato afirman que hay una falta de transparencia en torno a los salarios y las bonificaciones en el estudio de Grand Theft 6

El sindicato acusa al estudio de haber descartado iniciativas destinadas a abordar la desigualdad salarial de género

El estudio detrás de Grand Theft Auto 6 y gigante de la industria, Rockstar Games, ha sido acusado de mantener condiciones laborales injustas que incluyen fomentar la cultura del crunch, no abordar la desigualdad salarial por género y utilizar los bonos como una herramienta de presión sobre los empleados.

Tres integrantes del Rockstar Game Workers Union (RGWU) hablaron con Game Developer en una extensa entrevista —aunque solicitaron permanecer en el anonimato por temor a represalias— y aseguraron que el estudio intenta normalizar el crunch.

"El crunch es tan frecuente que la empresa incluyó de forma estándar en nuestros contratos una cláusula para renunciar voluntariamente a la protección de las Regulaciones sobre el Tiempo de Trabajo, que impiden que tu empleador te pida hacer más de unas 10 horas extra por semana", explicó una de las fuentes, en referencia a la legislación del Reino Unido que los empleados pueden decidir dejar de aplicar.

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"El sindicato llevó a cabo con éxito una campaña para informar a la gente de que podía volver a acogerse a esas regulaciones en cualquier momento, lo que llevó a la administración de Rockstar a simplificar el proceso y eliminar la obligación de reunirse con Recursos Humanos", añadió la fuente.

"Parte del problema con el crunch es que no existe una definición consensuada y ahora parece que la empresa considera que ofrecer una compensación específica y limitada como incentivo para hacer horas extra significa que ya no puede considerarse crunch."

Aunque algunos equipos de Rockstar nunca atraviesan periodos de crunch, también se afirma que hay departamentos que "parecen no salir nunca de esa dinámica, y con frecuencia los compañeros ni siquiera se dan cuenta de que el grupo contrario existe".

La entrevista también incluye acusaciones de que los trabajadores fueron obligados a regresar a la oficina y perder los beneficios del trabajo híbrido o remoto, una medida que presuntamente no se aplicó a los directivos de la compañía. Además, se denuncia una falta de transparencia en torno a los salarios y los bonos.

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Según el reporte, una "parte considerable" de la compensación de la mayoría de los empleados proviene de bonos cuyo monto varía, muchas veces sin una justificación evidente. También se afirma que el salario base está por debajo del promedio del mercado en comparación con puestos similares dentro de la industria.

"Cuando el bono es particularmente bueno, puede representar un ingreso extraordinario, pero muchas veces resulta decepcionante y uno termina ganando considerablemente menos de lo que esperaba para ese año.

"La explicación que suelen dar es vaga, inconsistente entre departamentos e incluso entre integrantes del mismo equipo, y en ocasiones depende de críticas completamente subjetivas o realizadas de forma retroactiva."

También se afirma que conseguir un ascenso dentro del estudio es complicado, ya que Rockstar cambia constantemente los criterios cuando se habla del desarrollo profesional.

"El principal problema es que [los bonos y los ascensos] dependen completamente de la discreción de la empresa y no tienen ninguna obligación de explicar cómo llegaron a esas decisiones", añadió la fuente. "Los empleados quieren recibir un buen salario y, si literalmente cualquier cosa que hagan durante el año puede afectar esa compensación, es natural que sientan que deben adaptarse lo más posible a los caprichos de sus jefes. Imagina cómo te sentirías si una quinta parte de tu sueldo pudiera ser retenida sin ninguna justificación o por un solo factor inesperado."

La desigualdad salarial por género fue otro de los temas abordados por los integrantes del sindicato. Según informaron a Game Developer, la brecha entre los salarios medianos de distintos géneros se ha ampliado dentro de Rockstar y las iniciativas destinadas a reducir esa diferencia han sido eliminadas.

Los trabajadores sindicalizados aseguran que todos estos problemas han generado un sentimiento de desequilibrio e injusticia dentro del estudio y consideran que los empleados no están siendo compensados de forma adecuada por el desarrollo de GTA 6, un juego que apunta a convertirse en el mayor lanzamiento de la historia de la industria.

Un portavoz de Take-Two Interactive emitió un comunicado a Game Developer en respuesta a las acusaciones:

"Nos esforzamos por crear los mejores juegos posibles brindando a nuestros talentosos equipos entornos de trabajo de clase mundial y oportunidades continuas de desarrollo profesional. Hemos fomentado una cultura centrada en el trabajo en equipo, la excelencia y el respeto, donde apoyamos y recompensamos a nuestros colaboradores en todos los niveles de la empresa mediante políticas competitivas de compensación y beneficios.

"Estamos orgullosos de que, como resultado, nuestra tasa de retención de empleados esté muy por encima del estándar de la industria. Hemos recibido una solicitud de un sindicato para discutir su reconocimiento voluntario. Valoramos un diálogo abierto y constructivo con todas las partes interesadas y organizaremos una reunión."