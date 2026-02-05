Logitech G presentó los G325 LIGHTSPEED: Unos headsets que se adaptan a tu juego, oficina y música
G325 LIGHTSPEED: La nueva apuesta de Logitech G para quienes juegan en PC, consolas y móviles
Logitech G, la marca de periféricos gaming de Logitech, anunció el lanzamiento en Argentina de el nuevo G325 LIGHTSPEED Wireless Gaming Headset, un headset inalámbrico diseñado para jugadores que se mueven entre múltiples plataformas y buscan una experiencia de audio premium sin resignar comodidad ni libertad de movimiento.
Pensados para el gaming competitivo, pero también para el entretenimiento diario, los G325 combinan tecnología inalámbrica LIGHTSPEED sin latencia, audio avanzado de 24 bits y un micrófono integrado con tecnología beamforming, que permite comunicaciones claras y naturales tanto en partidas online como en llamadas, streaming o uso cotidiano.
“Queremos que todos los gamers tengan experiencias premium”, señaló Ujesh Desai, General Manager de Logitech G. “Por eso incorporamos tantas prestaciones en el nuevo headset G325: un diseño súper cómodo, una batería de larga duración, audio de gran calidad y compatibilidad con PC, consolas y dispositivos móviles. Está pensado para jugadores que disfrutan jugar en una amplia variedad de plataformas”.
Diseñados para jugar, trabajar y relajarse
Con un peso de solo 212 gramos, almohadillas suaves y un ajuste ergonómico, los G325 de Logitech G están preparados para sesiones prolongadas frente a la pantalla o para llevarlos a cualquier lugar. Todos los controles esenciales, como encendido, volumen, mute, Bluetooth®, entre otros, están integrados directamente en el headset, facilitando una experiencia simple e intuitiva.
La batería ofrece más de 24 horas de autonomía, permitiendo pasar de una jornada de gaming a llamadas, música o trabajo remoto sin interrupciones.
Conectividad dual, sin cables ni fricciones
Los G325 incorporan conectividad dual: tecnología LIGHTSPEED mediante dongle USB para PC y consolas, y Bluetooth® 5.2 para dispositivos móviles. Con solo presionar un botón, es posible alternar entre plataformas, eliminando la dependencia de cables y adaptándose a distintos escenarios de uso.
Audio inmersivo, listo para competir
Gracias a su sonido de 24 bits, el G325 entrega un audio detallado y potente, ideal tanto para shooters competitivos como para juegos narrativos. Los pasos, efectos ambientales y bandas sonoras ganan protagonismo en títulos como Fortnite, Baldur’s Gate o Monster Hunter Wilds, aportando una experiencia más envolvente y precisa.
El micrófono beamforming integrado asegura una captura de voz clara en cualquier dispositivo, mientras que la compatibilidad con Logitech G HUB en PC y la app móvil permite personalizar ecualización, micrófono y activar funciones como reducción de ruido con inteligencia artificial, adaptándose a cada estilo de juego.
Diseño moderno y funcional
Disponibles en lila, negro y blanco, los G325 de Logitech G combinan una estética moderna y minimalista con la robustez necesaria para el uso diario, reforzando la identidad de Logitech G como una marca que cruza rendimiento, diseño y versatilidad.
De esta manera, con los G325 LIGHTSPEED, Logitech G refuerza su apuesta por un ecosistema de audio pensado para los hábitos actuales de los gamers, donde la multiplataforma, la movilidad y la comodidad pesan tanto como el rendimiento técnico. La integración de conectividad dual, audio de alta fidelidad y funciones de personalización avanzadas propone una solución versátil, alineada con una forma de jugar y de conectarse que cada vez precisa ser más flexible y sin ataduras.