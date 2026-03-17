El PlayStation Portal está a punto de consolidarse como sucesor de la PSP con su próxima gran actualización

El 18 de marzo llegará una nueva actualización de software para el PlayStation Portal

La actualización incluirá un nuevo modo de alta calidad a 1080p para Remote Play y Cloud Streaming

También se añadirá la posibilidad de crear una cuenta directamente desde el dispositivo

¡Es oficial! Sony anunció una nueva actualización del Software del sistema para PlayStation Portal que incorporará un nuevo modo gráfico y mejoras adicionales.

La empresa ha compartido los detalles en una nueva entrada del blog de PlayStation, en la que confirma que la actualización se lanzará el 18 de marzo; esta mejorará el rendimiento y la usabilidad, y "ofrecerá una mayor fidelidad visual, interacciones más fluidas y una experiencia general más fluida".

La primera característica importante es la incorporación del modo de alta calidad a 1080p, al que se puede acceder durante el juego remoto y la transmisión en la nube, y que ofrece una tasa de bits más alta en comparación con el modo estándar predeterminado a 1080p.

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También se incorporarán varias mejoras al dispositivo portátil para mejorar la usabilidad, incluyendo una página de detalles del producto mejorada que permite a los jugadores seleccionar un juego específico de un paquete y la posibilidad de ver una notificación clara en pantalla para las invitaciones a juegos.

La notificación de trofeos también mostrará claramente el nombre del trofeo y la imagen asociada cuando se desbloquee, mientras que los trofeos de platino también contarán con una animación especial, y la interfaz de búsqueda se ha actualizado para una experiencia más fluida.

Además de estas mejoras, los propietarios de Portal podrán crear rápidamente una cuenta de PlayStation directamente desde el dispositivo, así como iniciar sesión escaneando un código QR con un dispositivo móvil.

Sony también señaló que, desde su última actualización en noviembre, los usuarios mensuales del streaming en la nube han aumentado un 162 % interanual en enero, y que ahora más del 50 % de los usuarios de PS Portal son suscriptores de PlayStation Plus Premium, lo que «refleja un creciente interés por la experiencia en la nube».

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Parece que Sony podría estar transformando PlayStation Portal en una experiencia más independiente al ofrecer estas nuevas funciones.

Ofrecer la opción de crear una nueva cuenta de PlayStation directamente desde el dispositivo, lo que denomina una «experiencia de incorporación más fluida», sin duda suena como una función diseñada para los nuevos usuarios de Portal que no tienen una PlayStation 5.

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