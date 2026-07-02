¿El futuro de Xbox será totalmente digital? Un nuevo informe apunta a una función para convertir juegos en disco y a una consola sin lector

Según se informa, Xbox está trabajando en una función para convertir discos a formato digital en las consolas actuales, llamada "Positron".

Esta función permitirá a los usuarios de Xbox insertar un disco y convertir su juego a formato digital.

Otro informe afirma además que el Proyecto Helix no contará con una unidad de disco.

Al igual que PlayStation, parece que Xbox se está alejando de los juegos físicos, ya que nuevos informes indican que Microsoft está probando una función de conversión de disco a formato digital para las consolas actuales y podría lanzar una consola de próxima generación, el Proyecto Helix, sin unidad de disco.

Según The Verge, fuentes familiarizadas con los planes de Microsoft afirman que la empresa está trabajando actualmente en una forma para que los usuarios de Xbox digitalicen su biblioteca de juegos físicos existente, tras una referencia a «habilitar Disc2Digital» encontrada en el código de la aplicación de Xbox para PC en mayo.

La nueva función, que según se informa se llamará "Positron", supuestamente solo funcionará con discos de Xbox One y Xbox Series X, no con consolas de Xbox 360 ni de la Xbox original. Sin embargo, es posible que algunos discos de Xbox One no funcionen con esta nueva función.

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"Todo depende de cómo y cuándo se fabricó el disco, y es posible que no cuente con las características que necesitamos para este programa", informó Microsoft a sus probadores internos de Xbox.

Para convertir un juego físico a formato digital, se dice que los usuarios solo tendrían que insertar un disco compatible, instalarlo y jugar. Una cuenta de Microsoft en una consola Xbox otorgará un derecho digital para los juegos físicos, los cuales están vinculados a un disco específico y pueden transferirse entre cuentas si los usuarios intercambian el juego físico con un amigo o inician sesión en un perfil diferente e intentan jugar un juego en disco.

Esta función también funcionará con los juegos físicos que vienen incluidos con una consola y con los títulos de varios discos. Los jugadores podrán seguir usando los discos después de convertirlos, pero perderán su derecho digital si prestan o venden el disco a otra persona.

Se dará a conocer más información en los próximos meses, por lo que parece ser una función que podría estar prevista para la próxima generación de la consola Xbox, Project Helix.

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Hablando de eso, parece que Microsoft está apostando fuerte por el mercado digital al lanzar Project Helix sin unidad de disco, según fuentes de Windows Central.

No se proporcionaron detalles adicionales, pero se dice que se revelarán nuevos detalles sobre la consola más adelante este año.

Las noticias sobre la Xbox surgieron después de que Sony anunciara que, a partir de enero de 2028, no se lanzarán nuevos juegos de PlayStation en disco físico.

La empresa publicó un comunicado en el que afirma que la decisión es "una dirección natural para que Sony Interactive Entertainment se adapte a las tendencias de los consumidores, ya que la preferencia general por los medios digitales supera significativamente a la de los discos físicos", y que "nos permitirá alinearnos más estrechamente con la forma en que la mayor parte de nuestra comunidad prefiere acceder y jugar a los juegos hoy en día".

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