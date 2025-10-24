Descubre todas las novedades de la actualización 3.7 de Honkai: Star Rail

¡Es hora de conocer todas las novedades de la versión 3.7 de Honkai: Star Rail, "Hacia ese mañana del ayer" que llegará el próximo 5 de noviembre! ¿Estás listo?

Esta versión marcará el capítulo final de Amphoreus. Mientras el Trazacaminos se enfrenta a su desafío final, donde el nuevo personaje exclusivo de 5 estrellas Cirene se unirá al equipo. Al mismo tiempo, poderosos enemigos y eventos de duración limitada interesantes llegarán sucesivamente, y continuarán guiando a los jugadores en esta aventuran cósmica donde se entrelazan las crisis y los encuentros extraordinarios.

Honkai: Star Rail Version 3.7 Trailer: "As Tomorrow Became Yesterday" - YouTube Watch On

En los capítulos anteriores de Amphoreus, los tres miembros del Expreso Astral recibieron las Yescas de los Titanes, y al obtener este nuevo poder, su destino quedó estrechamente entrelazado con el de Amphoreus. Ahora, la tripulación del Expreso Astral se unirá a los Herederos de Crisos para enfrentarse a su enemigo más poderoso hasta el momento, Ferrotumba, y afrontar este desafío sin precedentes. Esta guerra ha trascendido la confrontación entre la Destrucción y la Erudición, mientras que el poder de la Reminiscencia también surge entre las sombras. Frente a esta crisis que se extiende por todo el cosmos, las diferentes facciones ya no permanecerán pasivas. Una alianza cósmica se está formando en secreto con la mediación del Expreso Astral y los genios.

La batalla final tendrá lugar en las Ruinas del Tiempo. Aquí, las rocas flotan por todas partes y el desierto se extiende infinitamente. En el pasado, Fainón usó todas sus fuerzas para sellar a Ferrotumba en este lugar debido a su inmenso poder. Ahora, los Trazacaminos podrán ver aquí una espada gigante clavada en el centro del planeta y una estatua que se asemeja a Fainón. Él colocó aquí tres sellos, esperando pacientemente el regreso de sus compañeros, quienes disiparían los sellos uno por uno y se dirigirían juntos a la batalla final.

Con el inicio de la batalla final, Cirene se unirá oficialmente al equipo como personaje jugable. Desde el comienzo del viaje en Amphoreus, ella ha acompañado al personaje Trazacaminos en diversas formas. En la versión 3.7, Cirene compartirá su pasado desconocido con el personaje Trazacaminos, en quien más confía, y todos los misterios que la rodean se revelarán. Cirene es un personaje de 5 estrellas de tipo Hielo y Vía de la Reminiscencia. Cuando está en el equipo, el daño que infligen todos los aliados aumenta. La habilidad básica de Cirene crea un campo. Mientras el campo está activo, cada vez que el equipo inflige daño a los enemigos, se activa Daño verdadero adicional una vez. Al mismo tiempo, cada acción de los compañeros de equipo acumula Remembranza para Cirene. Cuando Remembranza se carga por completo, Cirene puede activar su habilidad definitiva, alcanzando su momento más poderoso. La primera vez que Cirene lanza su habilidad definitiva, activa inmediatamente las habilidades definitivas de todo el equipo y hace que el campo permanezca por un largo tiempo. Además, invoca a "Cirene en forma de mnemoduende". En esta forma, Cirene puede elegir cualquier a cualquier aliado para potenciarlo. Si el objetivo es un Heredero de Crisos, se le otorgará un efecto especial exclusivo. Además, cuando "Cirene en forma de mnemoduende" actúa, puede elegir entre otorgar bonificaciones a los compañeros de equipo o infligir daño a todos los enemigos, ayudando al equipo a alcanzar la victoria.

En la nueva versión, se lanzará un nuevo modo de juego permanente y a gran escala: Guerra de Divisas. Los Trazacaminos podrán llevar hasta diez personajes a la vez para combatir, formando una escuadra de combate compuesta por personajes de frente y retaguardia. Cuando los personajes del mismo estilo de combate o de la misma facción luchen juntos, se activará un efecto vínculo, otorgando un poder aún más fuerte al equipo. Cuando Guerra de Divisas esté disponible, habrá 61 personajes participantes, y tendrán la oportunidad de probartodos los personajes gratuitamente. Como modo de juego permanente y a gran escala, además de las recompensas por superar los desafíos, Guerra de Divisas también cuenta con una mecánica de recompensas periódicas similar a la del Universo Diferenciado. De esta forma, Guerra de Divisas traerá nuevos desafíos y experiencias de mejora a través de actualizaciones periódicas.

Además de todo lo mencionado anteriormente, la versión 3.7 tiene muchas más novedades para todos. En primer lugar, está por llegar el nuevo evento «Miaudalenas a la carrera». Las creaciones de Ruan Mei en la Estación Espacial participarán en un nuevo programa de entrenamiento, enfrentándose a múltiples obstáculos mientras buscan alcanzar las mejores posiciones. Además, la versión 3.7 implementará el sistema de "Moda trazacaminos", que ofrecerá a los jugadores más opciones interesantes de personalización de apariencia; entre ellas, el tocado exclusivo "Laureola del salvador", que se puede obtener gratis al completar las misiones principales de la versión 3.7. Por último, el corto animado "Hola, mundo" y la canción «Ripples of Past Reverie», entre otros nuevos contenidos, se irán publicando sucesivamente para acompañar a los jugadores a repasar el viaje de las siete versiones anteriores y presenciar el gran final del capítulo de Amphoreus.

Honkai: Star Rail se encuentra disponible en PC, iOS, Android, Epic Games Store y PS5, y ha superado oficialmente los 1500 millones de descargas en todas las plataformas. A finales de 2023, fue galardonado con el premio "Game of the Year" de la App Store iPhone, el premio "Best Game" de Google Play y el premio "BEST MOBILE GAME" de The Game Awards, entre otros. A finales de 2024, recibió un premio en los Golden Joystick Awards en la categoría "Still Playing Award (Mobile)" y también ganó el "PlayStation Partner Award" de Sony, entre otros reconocimientos. Este juego ha sido clasificado T para Adolescentes por ESRB y 12 por PEGI.