Descubre los nuevos personajes de Double Dragon Revive

¿Te perdiste el estreno del nuevo tráiler de personajes de Double Dragon Revive de Arc System Works America? De ser así, no te preocupes, aquí te compartimos todos los detalles.

Lo primero que deben saber es que Double Dragon Revive se lanzará el 23 de octubre de 2025 para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S y Steam.

El tráiler muestra una alineación de personajes jefes únicos - Marcus, Linda y Raymond - que se enfrentan en intensas batallas con los protagonistas, cada uno con su propio estilo de lucha característico y renacidos con un nuevo y fresco diseño.

You may like