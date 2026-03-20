Death Stranding 2: On the Beach ya está disponible en PC - la nueva aventura de Hideo Kojima llega a más jugadores

¿Eres un gamer de corazón, pero prefieres la PC antes que cualquier cosa y querías disfrutar de la obra más reciente de Hideo Kojima, Death Stranding 2: On the Beach? De ser así, tu momento ha llegado, pues este aclamado título ya está disponible en PC.

En esta secuela, los jugadores retoman el papel de Sam Bridges en una misión crucial para reconectar una sociedad fragmentada. A lo largo de su viaje, deberán conectar regiones que van desde México hasta Australia a la red quiral, enfrentando nuevas amenazas en entornos cada vez más hostiles mientras buscan evitar la extinción de la humanidad.

El lanzamiento en PC llega acompañado de un nuevo tráiler editado por Hideo Kojima, que refuerza el tono cinematográfico de la entrega y ofrece un vistazo más profundo a la escala de esta nueva aventura. A través de secuencias que combinan acción, exploración y narrativa, el avance destaca la evolución del universo de Death Stranding, así como la presencia de nuevos personajes, desafíos y momentos clave en la historia.

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Death Stranding 2: On The Beach - "No Rain No Rainbow" Launch Trailer | PC Games - YouTube Watch On

Además, la versión para PC integra mejoras que optimizan el rendimiento y la experiencia visual, junto con un nuevo modo de juego que eleva el nivel de desafío para quienes buscan un reto mayor. Estas novedades amplían la propuesta característica de la saga, que combina exploración, acción y mecánicas centradas en la conexión entre jugadores.

Con su distintiva mezcla de narrativa cinematográfica, escala y jugabilidad basada en la conexión, Death Stranding 2: On the Beach continúa evolucionando su propuesta original, invitando ahora a la comunidad de PC a formar parte de esta misión por salvar al mundo.