De Metal Gear Solid 3: Snake Eater a Death Stranding Director's Cut - Estos títulos puedes disfrutar en la ROG Flow Z13 x Kojima en México

Como les compartimos anteriormente, la mente de una de las personalidades más importantes de los videojuegos, Hideo Kojima llegó a la tableta con el lanzamiento oficial de la nueva ROG Flow Z13 x Kojima, pero ¿de qué es capaz este dispositivo?

Inspirada en el universo conceptual de Ludens, el icónico símbolo del estudio, esta tablet gamer combina diseño futurista con potencia de alto nivel, permitiendo que los gamers puedan disfrutar algunos de los videojuegos más representativos creados por el equipo de Hideo Kojima directamente desde un dispositivo compacto y altamente portátil, pero capaz de ejecutar experiencias AAA como si estuvieran en su computadora de escritorio.

Una máquina pensada para jugar y crear sin límites

La ROG Flow Z13 KJP da un nuevo significado a lo que puede ser una PC gamer portátil. Su diseño toma inspiración directa del traje espacial de Ludens, concebido como un "EXTRA-VEHICULAR CREATIVE ACTIVITY suit", pensado para explorar territorios desconocidos mediante tecnología avanzada.

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El dispositivo cuenta con un chasis fabricado en aluminio mediante precisión CNC y refuerzos de fibra de carbono, manteniendo un formato ultradelgado de apenas 1.4 cm de grosor y 1.7 kg de peso, ideal para jugadores y creadores que necesitan potencia sin importar en qué lugar se encuentren.

En su interior, los usuarios podrán encontrar el procesador AMD Ryzen™ AI Max+ 395, gráficos Radeon 8060S y una NPU capaz de alcanzar hasta 50 TOPS para acelerar procesos de inteligencia artificial. Además, incorpora 128 GB de memoria y almacenamiento de 1 TB, una combinación preparada tanto para gaming AAA como para tareas creativas como edición de video o modelado 3D. Además su batería de 70Wh permite mantener el ritmo de la jornada y volver a la acción rápidamente.

Juegos de Kojima que puedes revivir en la nueva ROG Flow Z13 x Kojima

Gracias a su arquitectura de vanguardia, la ROG Flow Z13 KJP es capaz de ejecutar los títulos más influyentes dirigidos por Hideo Kojima, optimizados para una plataforma moderna:

Death Stranding Director's Cut: Esta versión definitiva expande el juego original con nuevas misiones, herramientas de transporte y mecánicas de combate. En esta tablet, el juego brilla gracias a la pantalla de 180 Hz, ofreciendo una fluidez que acentúa los paisajes fotorrealistas del juego.

El universo Metal Gear, todo con un rendimiento que potencia la visión creativa de Hideo Kojima:

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Metal Gear Solid 3: Snake Eater: Una oportunidad dorada para revisitar la obra maestra del espionaje táctico. Desde la infiltración en la selva soviética hasta su narrativa profundamente emotiva, este título permite experimentar el origen de Big Boss con la fidelidad que solo una PC de alto rendimiento puede ofrecer.

La ROG Flow Z13 KJP ya se encuentra disponible en México a través del sitio oficial de ASUS y tiendas departamentales, con un precio inicial de $80,999 pesos mexicanos.