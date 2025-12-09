¡Cuidado con los spoilers! Al parecer, se ha filtrado la aparición no de uno, sino de dos personajes de Resident Evil Requiem

Nuevas filtraciones parecen confirmar que Leon S. Kennedy estará en Resident Evil Requiem

La portada encontrada en PlayStation Store muestra a un Leon más mayor y a Grace Ashcroft, lo que sugiere que Leon será un personaje jugable

Otra filtración en GameStop también incluye una lista de artículos cosméticos para Rose Winters

Después de múltiples especulaciones, Parece que Sony finalmente confirmó que Leon S. Kennedy aparecerá en Resident Evil Requiem.

Según informa IGN, la información proviene de PlayStation Store, que ha revelado la nueva portada de Requiem en la que aparece la protagonista jugable del juego, Grace Ashcroft, y detrás de ella, un Leon más mayor y de aspecto más rudo.

Los fans vieron la imagen en la pantalla de descarga previa de PS5 para los propietarios de la edición estándar del juego, y posteriormente fue verificada por IGN.

En la imagen, Leon luce su corte de pelo habitual de los anteriores juegos de Resident Evil, una barba crecida y lo que parece ser su chaqueta de cuero de Resident Evil 4.

Además de esta importante filtración, una lista de GameStop (a través de VGC) también parece confirmar que Requiem contará con otro personaje de Resident Evil, Rose Winters, la hija del protagonista de Village, Ethan Winters.

El filtrador de Resident Evil AestheticGamer compartió los detalles en las redes sociales con una captura de pantalla que muestra el contenido de la edición Deluxe, que incluye un modo Mercenarios, dos paquetes de contenido descargable (DLC) de la historia previstos en el pase de expansión "The Sanctuary", un cosmético "Morphic Visor" y el paquete de trajes "Shadow Walker", que incluye tres conjuntos para Rose.

No está claro si Leon o Rose serán jugables junto a Grace en Requiem o si solo harán cameos, pero que Leon sea el protagonista secundario ha sido la teoría más extendida desde que se reveló el juego y tras las filtraciones adicionales.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Si ese es el caso, The Game Awards, que está programado para el 11 de diciembre, sería el lugar más probable para que Capcom hiciera el anuncio.

Resident Evil Requiem se lanzará el 27 de febrero de 2026 para PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S, Nintendo Switch 2 y PC. Ya se pueden realizar reservas.

Sigue a TechRadar en Google News y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón "Seguir"!

Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en TikTok para recibir noticias, reseñas y unboxings en formato de vídeo, así como actualizaciones periódicas a través de WhatsApp.