Take-Two vuelve a confirmar que GTA VI llegará en este 2025 y que no hay que preocuparse por algún retraso

La empresa matriz de Rockstar Games, Take-Two Interactive, ha declarado que Grand Theft Auto VI sigue en camino para su lanzamiento en otoño de 2025.

En sus resultados financieros más recientes, Take-Two incluyó a GTA VI como un lanzamiento para PlayStation 5, Xbox Series X y Xbox Series S en otoño de 2025. Muchos usuarios en las redes sociales habían especulado que el juego sufriría un retraso, pero este no parece ser el caso por el momento.

El director ejecutivo de Take-Two, Strauss Zelnick, también habló con IGN antes de la publicación del informe y afirmó que, si bien "siempre existe el riesgo de retraso", la empresa "se siente realmente bien" por poder cumplir con esa ventana del otoño de 2025.

A Zelnick también le preguntaron cómo iba el desarrollo del juego. “Creo que el juego es esperado con entusiasmo tanto interna como externamente”, respondió. “Sabemos que Rockstar busca la perfección. Nunca digo que he tenido éxito antes de que se produzca”.

GTA VI es simplemente uno de los juegos más esperados del año. La firma de investigación de mercado DFC Intelligence predice que será "uno de los mayores lanzamientos de entretenimiento de la historia" y podría generar más de mil millones de dólares solo en pedidos anticipados. Según se informa, los editores de juegos tampoco están anunciando fechas de lanzamiento firmes para tratar de evitar lanzar nuevos títulos cerca del lanzamiento de GTA 6 por temor a que el revuelo los ahogue.

Aun así, Zelnick continuó diciendo que “la arrogancia es el enemigo del éxito continuó[...] y sabemos que la competencia no está dormida”.

El primer tráiler de GTA VI fue presentado oficialmente por Rockstar Games el 4 de diciembre de 2023. Mostró que el juego se desarrollaría en el estado ficticio de Leonida alrededor de la soleada Vice City vista por primera vez en Grand Theft Auto: Vice City. Las filtraciones indican que estará protagonizado por dos protagonistas, una llamada Lucía, que realizarán travesuras criminales juntas.

