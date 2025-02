Age of Empires 2: Definitive Edition y Age of Mythology: Retold llegarán a PS5 este año

Microsoft llevará dos juegos de su franquicia Age of Empires a PS5 este año

Age of Mythology: Retold y su nueva expansión Immortal Pillars llegarán el 4 de marzo

Se espera que Age of Empires 2: Definitive Edition se lance esta primavera

Microsoft ha anunciado que traerá Age of Mythology: Retold y Age of Empires 2: Definitive Edition a PlayStation 5 este año.

Los juegos de estrategia en tiempo real son los últimos títulos exclusivos de Xbox que dan el salto a PlayStation en medio del impulso multiplataforma de Microsoft, comenzando con Age of Mythology: Retold , que se lanzará el 4 de marzo, junto con el próximo paquete de expansión Immortal Pillars .

Los jugadores ya pueden reservar Age of Mythology: Retold Premium Edition para disfrutar de cinco días de acceso anticipado a partir del 27 de febrero y acceder a Immortal Pillars . Otra bonificación por reservar en PS5 también otorgará dos bendiciones exclusivas para el modo Arena of the Gods.

Age of Empires 2: Definitive Edition también se lanzará en algún momento de esta primavera. Viene con el juego base y los tres paquetes de contenido descargable (DLC), incluidos Lords of the West, Dynasties of India y Dawn of the Dukes.

También se espera que el juego de estrategia en tiempo real reciba una nueva expansión junto con el lanzamiento de PS5, que estará "repleta de contenido nuevo, nuevas civilizaciones para el juego clasificado y lista para que todos los jugadores disfruten juntos en todas las plataformas".

"Estoy encantado de compartir que estamos dando a los fanáticos más opciones para jugar donde quieran al traer Age of Empires II: Definitive Edition y Age of Mythology: Retold a PlayStation 5", dijo Michael Mann, director del estudio World's Edge de Xbox en una nueva publicación en su blog oficial .

"Jugar en todas las plataformas es un cambio radical para nuestra franquicia y se trata de unir a nuestra comunidad. No se trata solo de conveniencia, se trata de hacer crecer y fortalecer la comunidad de Age . Con el juego cruzado, estamos creando un campo de batalla global donde cada estrategia, cada imperio y cada jugador importan".

Este año, también podemos esperar que Indiana Jones and the Great Circle se lance en PS5 en la primavera, luego de su lanzamiento exclusivo programado el 9 de diciembre para Xbox Series X, Xbox Series S y PC.

Microsoft también anunció recientemente que Forza Horizon 5 llegará a PS5 con soporte completo de juego cruzado a finales de este año después de pasar poco más de tres años en Xbox y PC.