"Todo el mundo habla sobre cuál será el próximo dispositivo con IA... Las gafas, obviamente, son uno de ellos". Un ejecutivo de Samsung da pistas sobre sus próximas gafas XR y cuándo podrían salir al mercado

Samsung ha estado hablando sobre sus próximas gafas inteligentes XR.

Actualmente se están lanzando al mercado cada vez más dispositivos portátiles con IA.

Las gafas de Samsung deberían salir al mercado en algún momento de 2026.

Sabemos que Samsung está trabajando intensamente en unas gafas inteligentes —incluso hemos visto prototipos— y ahora el ejecutivo de la empresa Jay Kim ha revelado algunos detalles clave sobre lo que podemos esperar cuando se lance el producto.

En declaraciones a la CNBC (a través de 9to5Google), Kim afirmó que cada vez más empresas tecnológicas están explorando el potencial de las gafas inteligentes, a las que ahora se suele denominar gafas con IA debido a los asistentes inteligentes a los que se puede acceder a través de estos dispositivos.

«Todo el mundo habla de cuál será el próximo dispositivo de IA... y sé que he estado viendo muchos tipos diferentes de dispositivos», afirma Kim en la entrevista. «Las gafas, obviamente, son uno de ellos y todo el mundo las está mirando».

El artículo continúa a continuación

Kim también habla del potencial de la realidad extendida (XR) en las gafas, que son mucho más ligeras que los cascos de XR, lo que significa que son más fáciles de llevar durante todo el día. Samsung presentó su propio casco de XR en octubre.

Cámaras y conexiones telefónicas

Cada vez aparecen más gafas inteligentes en el mercado, como las Ray-Ban Meta Gen 2 (Image credit: Meta)

Los detalles que Kim reveló sobre las especificaciones de las Samsung XR incluyen que contarán con una cámara a la altura de los ojos y que requerirán una conexión con un teléfono inteligente. Eso es bastante habitual en las mejores gafas inteligentes del mercado en este momento.

Según Kim, es importante que la IA integrada comprenda lo que el usuario está viendo para proporcionar información, y eso es lo que buscarán las gafas inteligentes de Samsung. Sin embargo, el ejecutivo no confirmó si las gafas tendrían pantalla o no.

Samsung se ha asociado con Qualcomm y Google para desarrollar este dispositivo, y Kim confirmó que se lanzará antes de finales de año, algo que Samsung insinuó cuando presentó sus gafas de realidad extendida.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Se rumorea que hay muchas otras gafas inteligentes en desarrollo para competir con las Ray-Ban Meta Gen 2. Al parecer, Apple se está preparando para lanzar un producto de esta categoría, por ejemplo, entre otros dispositivos de inteligencia artificial portátiles.

Sigue a TechRadar en Google News y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón «Seguir»!

Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en TikTok para recibir noticias, reseñas y unboxings en formato de vídeo, así como actualizaciones periódicas a través de WhatsApp.