Las futuras gafas de realidad aumentada de Apple podrían incorporar una ingeniosa función para mejorar la visión sobre la marcha

Apple ha patentado un nuevo sistema de lentes para sus gafas de realidad aumentada.

Las lentes podrían adaptarse en función de la vista y las condiciones ambientales.

La nueva patente abarca la capacidad de leer la forma y las condiciones de las lentes.

Es una realidad, los lentes Vision Pro no son la versión definitiva de las ambiciones de Apple en materia de realidad aumentada (RA), pero ¿qué podemos esperar?

Se sabe que la empresa está trabajando en unos lentes de RA que podrían ofrecer capacidades similares a las de los Vision Pro en un formato mucho más ligero.

Ahora, una patente publicada recientemente ha revelado una característica clave que podrían tener estos lentes y que podría suponer una mejora útil para la visión.

Según Patently Apple, Apple ha patentado un conjunto de lentes ajustables que pueden modificar su curvatura y potencia óptica sobre la marcha. La patente, denominada "Lente sintonizable con mediciones de la superficie de la lente", describe un sistema que también incluiría información en tiempo real basada en sensores integrados en las gafas o los audífonos.

La ventaja de esto es que las lentes podrían adaptarse a las condiciones ambientales, como la iluminación ambiental y la posición de la cabeza. Además, se podrían adaptar al perfil de visión personal, lo que garantizaría una experiencia óptima basada en la propia vista.

Ver el futuro

Apple ha publicado patentes similares en el pasado, pero en esta ocasión hay algunos elementos nuevos que no habíamos visto antes.

Entre ellos se encuentra el marco sensor de las lentes, que permitiría proporcionar información al usuario. La patente también añade varios métodos, como el seguimiento de destellos infrarrojos y la detección capacitiva, que permiten a las lentes medir su propia forma en tiempo real. La capacidad de las lentes para detectar las condiciones ambientales y adaptarse a ellas también es una novedad.

Los rumores sugieren que Apple lanzará sus primeras gafas de RA en 2027, aunque podrían presentarse ya el próximo año. Esta idea la ha planteado esta misma semana el reportero de Bloomberg Mark Gurman, que tiene un sólido historial en cuanto a filtraciones sobre Apple. Si es cierta, puede que no tengamos que esperar mucho para saber si esta patente se ha implementado.

Dicho esto, como ocurre con todas las patentes, no hay garantía de que las ideas expresadas por Apple se conviertan realmente en un producto terminado: la empresa podría estar simplemente explorando nuevos conceptos y, en última instancia, decidir no utilizarlos.

Pero, como mínimo, la patente demuestra que Apple está considerando las capacidades y características con las que podrían equiparse unas gafas de RA, y cómo estas nuevas herramientas podrían beneficiar a los usuarios en el futuro.

