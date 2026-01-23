El acuerdo para mantener TikTok en EE. UU. ya está cerrado: aquí hay 5 cosas que debes saber

TikTok cerró un acuerdo para seguir operando en EE.UU.

El propietario original ByteDance conserva una participación del 19.9%

El algoritmo de TikTok será reentrenado para usuarios en EE.UU.

Ha sido una espera larga, pero TikTok ahora ha completado oficialmente el proceso de escindir sus operaciones en Estados Unidos, lo que significa que la aplicación de redes sociales basada en videos seguirá siendo accesible para cientos de millones de usuarios en los Estados Unidos.

Los informes del mes pasado sugirieron que un acuerdo podría concretarse en enero, y aquí estamos. ByteDance, propietaria china de TikTok, tiene una participación minoritaria del 19,9 % en la nueva empresa estadounidense que controla TikTok en EE. UU., con otras inversiones provenientes de empresas como Oracle, Silver Lake y MGX.

En un comunicado de prensa, TikTok dijo que el acuerdo permitirá que "más de 200 millones de estadounidenses y 7,5 millones de empresas continúen descubriendo, creando y prosperando como parte de la vibrante comunidad y experiencia global de TikTok".

Aquí cinco cosas que debe saber sobre el acuerdo estadounidense con TikTok, ahora que está concretado.

1. Esta ley se convirtió en ley en 2024.

Sería comprensible que olvidaras cómo llegamos a esta situación. Durante años, las autoridades estadounidenses han estado preocupadas por las implicaciones de seguridad y privacidad asociadas con la operación en Estados Unidos de una aplicación china tan exitosa y ampliamente utilizada. Bajo la presidencia de Biden, se firmó una ley para obligar a ByteDance a salir de Estados Unidos o ceder parte del control.

La principal acusación contra ByteDance, que ha sido rotundamente negada, es que recopila y almacena una gran cantidad de datos sobre ciudadanos estadounidenses, en colaboración con el gobierno chino. El mismo tipo de preocupaciones de seguridad ha llevado a la prohibición de dispositivos de DJI , otra empresa china, en EE. UU.

2. TikTok en EUA utilizará un algoritmo diferente

Uno de los cambios que verán ahora los usuarios de TikTok en Estados Unidos es un algoritmo diferente, o al menos reentrenado: este será controlado y protegido por Oracle mediante su tecnología en la nube y protegido por las leyes de privacidad de EE. UU. El nuevo algoritmo se entrenará con datos estadounidenses, según el acuerdo.

Es difícil predecir con exactitud cómo podría cambiar el feed típico de TikTok en EE. UU. como resultado, pero sabemos que la calidad del algoritmo de recomendación es clave para el éxito de TikTok. "Una cosa es segura: TikTok en Estados Unidos no será igual", declaró a la BBC la analista de Forrester, Kelsey Chickering, tras anunciarse la noticia.

Se desarrollará un algoritmo separado para la gente que radica en EUA. (Image credit: Shutterstock)

3. El contenido de TikTok no tendrá geocercado

Si bien el algoritmo estadounidense de TikTok y los datos de los usuarios estarán bloqueados por Oracle en Estados Unidos, el contenido que los usuarios ven en sus feeds no estará geolocalizado: si estás en Estados Unidos, aún verás videos de todo el mundo, y si estás fuera de Estados Unidos, aún podrás ver contenido creado por creadores en Estados Unidos.

Estas son buenas noticias para los creadores de contenido y los anunciantes, pero también significan que habrá mucha incertidumbre sobre el alcance. Con los cambios en el algoritmo, es posible que viralizarse y obtener todos los beneficios que conlleva sea más difícil que antes, pero tendremos que esperar a ver cómo evoluciona esto en los próximos meses y años.

4. La seguridad de los datos es una parte crucial del acuerdo

Como era de esperar, considerando los motivos que impulsaron este acuerdo, se está hablando mucho de las protecciones de seguridad de datos que ahora se aplican a las operaciones de TikTok en EE. UU. El nuevo consorcio de empresas afirma que se implementarán "medidas integrales de privacidad de datos y ciberseguridad", las cuales serán auditadas por expertos en seguridad externos.

Sin embargo, esto no significa que los usuarios de TikTok en EE. UU. no vayan a ser rastreados ni atacados por la publicidad; basta con observar las operaciones de empresas estadounidenses como Facebook y Google, por ejemplo. De nuevo, esto es algo que se aclarará con el tiempo en cuanto a los detalles, pero es uno de los controles clave que ByteDance ha cedido.

5. No se trata solo de TikTok

Este nuevo acuerdo con TikTok se produce en un contexto de tensiones continuas entre Estados Unidos y China. La Casa Blanca ha impuesto fuertes aranceles a los bienes importados a Estados Unidos, y las relaciones entre ambos países no son las más cordiales en este momento, algo que este acuerdo sobre TikTok podría ayudar a solucionar.

Se espera que el presidente Trump visite China en algún momento de 2026, momento en el que podríamos escuchar más sobre TikTok y cómo ambos países pueden colaborar. Aunque una aplicación adictiva para compartir videos no sea una prioridad en cuanto a acuerdos globales y diplomacia, se ha evitado oficialmente la prohibición de TikTok en EE. UU.