Instagram acaba de dar a los usuarios el control del algoritmo, y esto podría cambiar el panorama de las redes sociales

Instagram te da acceso a su algoritmo

Por ahora, solo en Reels

Incluso puedes compartir lo que aprendes sobre tus intereses

Algunos describen los algoritmos de las redes sociales como cajas negras, espacios oscuros que tienen un control sustancial sobre lo que ves, pero que ofrecen prácticamente cero información sobre cómo hacen su magia oscura. Instagram está cambiando esa ecuación hoy al abrir un poco la programación inescrutable y permitir que los usuarios, con la ayuda de la inteligencia artificial, tomen el control.

Instagram anunció la «nueva forma de controlar tu experiencia en Instagram» en una entrada de blog el miércoles (10 de diciembre), explicando que el cambio permitirá a los usuarios ver y controlar su algoritmo de Reels.

Reels es el contenido de vídeo de formato más largo y se parece mucho a TikTok, otra plataforma de redes sociales con un algoritmo potente e inescrutable.

No te preocupes, cuando veas el nuevo icono de acceso al algoritmo (dos líneas con corazones), no estarás viendo código. En su lugar, utilizando la IA de formas que no explica, Instagram te muestra lo que entiende sobre tus intereses. Lo que más ves o durante más tiempo, lo que te gusta, lo que compartes e incluso lo que pasas rápidamente por alto dan forma al algoritmo de Reels. Ese detalle, tus intereses, ahora aparecerá en la lista de resumen de temas en la parte superior.

Sin embargo, aquí es donde se pone interesante: ahora puedes jugar con tu algoritmo, introduciendo los temas que quieres ver más, así como aquellos que prefieres eliminar de tu feed.

Instagram promete que «tus Reels reflejarán tus elecciones».

Quizás lo más sorprendente es que Instagram te permitirá compartir tu algoritmo, o al menos tus intereses, en una publicación de Stories.

Cuando me enteré de esto, me eché a reír, ya que hay muchos memes sobre los peligros de que, por ejemplo, tu pareja vea lo que tu algoritmo revela sobre ti.

Al parecer, el acceso al algoritmo de Reels es solo el principio. Instagram prometió incorporar la función a Explorar «y a más lugares de la aplicación, próximamente», lo que entendemos que significa que, con el tiempo, tendrás acceso a todo tu algoritmo de Instagram.

¿Por qué ahora?

Tras años de críticas por no haber hecho lo suficiente para proteger a sus usuarios (especialmente a los adolescentes) de contenidos nocivos, Instagram ha adoptado un enfoque mucho más agresivo en cuanto al control de contenidos. La mayor parte de estas medidas se han centrado en los controles parentales. Sin embargo, este es el primer gran paso para poner realmente el control en manos de los usuarios.

La mayoría de la gente se pregunta por qué aparecen ciertas cosas en sus feeds y otras no. Esto puede despejar esa confusión, pero también revelar cómo nos ha estado observando Instagram. Los feeds de Reels de las personas deberían estar mucho más seleccionados y tal vez acabar pareciendo espacios más seguros.

Tengo curiosidad por saber cómo afectará esto a la publicidad, ya que todos sabemos que una conversación en persona con un amigo o familiar sobre un posible viaje a París hace que, casi inmediatamente, aparezcan vídeos de París en nuestro feed (no se trata de alquimia; probablemente, el amigo haya buscado en Instagram o Facebook información sobre París y, como estás conectado, tu feed se ha infectado con Viva La France). Quizás ahora puedas entrar en tu centro de algoritmos y eliminar ese tema de París antes de que se infecte por completo tu feed.

Es probable que Instagram también esté haciendo esto para ayudar a que la gente vuelva a Instagram. Hay indicios de que la Generación Alfa, el próximo mercado objetivo, está abandonando las redes sociales. Quizás cambios como este, el control real de los algoritmos, ayuden a que vuelvan.

Esto también podría ejercer cierta presión sobre otras empresas de redes sociales como X (antes Twitter) y, especialmente, TikTok (que se supone que pronto será propiedad y estará controlada por Estados Unidos) para que sus algoritmos sean accesibles al público y puedan ser modificados.

Instagram afirma que el control del algoritmo de Reels se está implementando hoy en Estados Unidos y que pronto se extenderá a nivel mundial (para los mercados de habla inglesa).

Échale un vistazo y cuéntanos tu opinión, así como tus descubrimientos sobre el algoritmo, en los comentarios a continuación.

