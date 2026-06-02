"Se espera una autonomía de batería para todo el día": Nvidia confía en que las computadoras portátiles RTX Spark aguantarán todo el día

Acabo de pasar la tarde con Nvidia en Computex 2026, donde la empresa dio más detalles sobre su recién anunciado chip RTX Spark y los próximos portátiles que lo incorporarán. Una de las preguntas más apremiantes que tenía —al igual que muchos de nuestros lectores— es qué duración de batería podemos esperar de un portátil con RTX Spark.

Le planteé esta pregunta a un ejecutivo de Nvidia, quien dijo que, si bien aún no pueden proporcionar cifras concretas (tendremos que esperar hasta que se acerque el lanzamiento en otoño de la primera tanda de computadoras portátiles RTX Spark), deberíamos «esperar una duración de batería para todo el día» al usar estas computadoras portátiles para cargas de trabajo normales.

Energía sin "conectar"

Aunque esta respuesta es un poco imprecisa, es bueno saber que podemos esperar computadoras portátiles con las que se pueda trabajar durante toda una jornada laboral (o escolar) sin necesidad de enchufarlas.

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La duración de la batería (o la falta de ella) es uno de los mayores puntos débiles de las computadoras portátiles con Windows 11, especialmente en comparación con las mejores Chromebooks y MacBooks. Y aunque la situación ha mejorado —principalmente gracias a los chips más eficientes de Intel y Qualcomm—, las mejoras en la duración de la batería siempre son bienvenidas. Esto es especialmente cierto si Nvidia quiere cumplir su promesa de reinventar la PC con RTX Spark.

Según el empleado de Nvidia con el que hablé, la mayor duración de la batería se debe a que el chip RTX Spark combina tanto la CPU como la GPU, lo cual es mucho más eficiente que tener chips separados para esos componentes.

Más tarde, otro empleado de Nvidia me comentó que las computadoras portátiles con RTX Spark mantendrán su rendimiento cuando funcionen con batería, por lo que los usuarios no deberían notar una disminución cuando desconecten su dispositivo.

Una vez más, esto ha sido principalmente una preocupación con las computadoras portátiles con Windows 11. En el pasado, el rendimiento de las computadoras portátiles se ha limitado para evitar que las baterías se agoten demasiado rápido (una menor consumo de energía por parte de los componentes significa una menor duración de la batería), por lo que es una gran noticia, especialmente porque Nvidia está promocionando la primera ola de computadoras portátiles RTX Spark como máquinas de productividad móviles.

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Nvidia también me confirmó que podemos esperar un nivel de rendimiento similar al de la versión para computadoras portátiles de la tarjeta gráfica RTX 5070. Esperemos que, a medida que se acerque el lanzamiento de las computadoras portátiles RTX Spark, tengamos más detalles sobre qué podemos esperar de esta nueva generación de PC.