Olvídate de la crisis de la RAM: ¿nos encaminamos hacia una crisis total de las GPU? Los rumores sobre la reducción de la producción de las GPU de Nvidia hacen que parezca más probable

Se rumorea que Nvidia ha reducido la producción de GPU GeForce entre un 15 % y un 20%.

Al parecer, este año no habrá nuevas GPU Blackwell para juegos.

Esto descarta, en teoría, una actualización de la RTX 5000 Super, que muchos esperan para finales de 2026.

Se rumorea que el suministro de chips de Nvidia a sus socios fabricantes de tarjetas gráficas se ha reducido considerablemente y que este año no habrá nuevas GPU GeForce, según nos han informado.

La última noticia sobre la crisis de las GPU proviene del filtrador MegasizeGPU, quien, como ha señalado Tom's Hardware, publicó en X que el suministro de GPU de Nvidia se ha reducido entre un 15 % y un 20 %.

En otras palabras, los paquetes de chips y RAM de vídeo que Team Green fabrica y envía a sus socios externos que realmente construyen tarjetas gráficas GeForce (Asus, Gigabyte, MSI, etc.) se han reducido en una quinta parte.

Se trata de una caída considerable, aunque la buena noticia que señala el filtrador es que Nvidia sigue suministrando chips con la VRAM necesaria. (Otro rumor sugería que no sería así, y más adelante volveré sobre la importancia de este dato).

Así que, aunque es un alivio saberlo, el filtrador termina con una nota amarga: «La mala noticia es que no habrá ningún producto nuevo en 2026».

En otras palabras, puedes olvidarte de esas actualizaciones de la RTX 5000 Super que, según los rumores, saldrán a finales de 2026, tras haberse «retrasado» con respecto a la fecha prevista inicialmente para finales de 2025, que era lo que insistían los rumores iniciales. Aunque, por supuesto, todo esto son especulaciones, así que tómate con cautela todo lo que se menciona aquí.

Más adelante en el hilo de X, otro usuario plantea la posibilidad de que las tarjetas gráficas RTX 6000 lleguen a principios de 2027, y MegasizeGPU les dice que eso no va a suceder, y que no saben cuándo aparecerán las GPU de próxima generación de Nvidia, ya que aún es «demasiado pronto para hablar de ello». (Parece razonable, aunque otros rumores sugieren que es posible que estas tarjetas se lancen a finales de 2027).

También cabe destacar que, en una novedad reciente en el frente de AMD, se ha emitido una entrevista de Gizmodo desde el CES 2026 (que se publicó ayer, según ha señalado VideoCardz) en la que un ejecutivo de Team Red se mostró tranquilizador sobre el suministro de GPU Radeon.

Los comentarios de David McAfee, vicepresidente corporativo del negocio de canales de clientes de AMD, se hicieron eco de lo que dijo en otra entrevista en el CES sobre tener «asociaciones muy estratégicas» con los fabricantes de DRAM para garantizar que «tanto la cantidad de suministro que necesitamos como la economía de lo que podemos comprarles sean compatibles con nuestro negocio de gráficos».

Sin embargo, McAfee añadió que no puede predecir el futuro (obviamente), pero que AMD ha estado tratando de trabajar con sus socios fabricantes de tarjetas gráficas para mantener los precios cercanos a lo que sugiere Team Red (los precios de venta recomendados por el fabricante).

16GB podrían ser una carga difícil de soportar este año

En lo que respecta a Nvidia, la buena noticia en este conjunto de rumores es que la empresa sigue suministrando VRAM junto con chips gráficos a sus socios fabricantes de tarjetas de terceros. Si no fuera así, como sugería otro rumor reciente, habría sido un golpe mortal para los fabricantes más pequeños. Les habría costado mucho conseguir su propia memoria GDDR7 en la actual crisis de RAM (por eso nunca me convenció demasiado que este rumor tuviera mucho fundamento).

Sin embargo, el panorama general que se dibuja aquí es bastante desolador. Las GPU RTX 6000 ni siquiera están aún en el radar (aunque eso no es ninguna sorpresa), y las actualizaciones de las RTX 5000 Super no llegarán en 2026, si MegasizeGPU está en lo cierto. Y un impacto en la producción de hasta un 20 % en términos de suministro de tarjetas gráficas Blackwell sería muy negativo: con menos GPU en las tiendas, es probable que los precios suban (especialmente con el encarecimiento de la memoria de vídeo debido a la mencionada crisis de RAM).

Todo esto se produce en un contexto de rumores de que Nvidia está renunciando efectivamente a un par de modelos Blackwell de gama media que tienen 16 GB de VRAM. Concretamente, la RTX 5070 Ti y la versión de la RTX 5060 Ti con 16 GB (hay otra variante de esta última con 8 GB), pero esto es algo que Nvidia acaba de desmentir. Según Team Green, sigue suministrando todos los modelos actuales de GPU GeForce y «trabaja en estrecha colaboración con sus proveedores para maximizar la disponibilidad de memoria».

Todo esto quiere decir que si estás pensando en actualizar tu GPU en 2026 y encuentras la tarjeta gráfica que te interesa a un precio que te parece razonable, probablemente yo la compraría ahora en lugar de esperar. Y si tu decisión se basa en esperar a las actualizaciones RTX Super para Blackwell, parece más probable que estas GPU tarden mucho en llegar, si es que llegan.

