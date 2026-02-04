La tarjeta gráfica que batió récords estaba rota, hasta que este YouTuber reparó la Nvidia RTX 5070 Ti y la utilizó para dominar esta prueba de rendimiento de GPU 8K

Un YouTuber reparó una Nvidia RTX 5070 Ti con un agujero en la placa.

El proyecto fue más allá y se propuso potenciar esta tarjeta gráfica y establecer un nuevo récord con ella.

El intento tuvo éxito, y la resucitada RTX 5070 Ti consiguió el primer puesto en su categoría de GPU en la prueba Unigine Superposition 8K.

Llevar las GPU a niveles récord no es nada nuevo para los entusiastas del overclocking, por supuesto, pero hay algo que sí es nuevo: un récord establecido por una tarjeta gráfica con un agujero.

VideoCardz destacó el logro del YouTuber brasileño Paulo Gomes y su equipo (a través de PC Gamer), que anteriormente habían devuelto a la vida una Nvidia RTX 5070 Ti que no funcionaba y tenía un agujero en su placa base.

Sin embargo, esa hazaña de resurrección tecnológica no fue suficiente, y el canal de YouTube pensó que batir un récord con esta RTX 5070 Ti sería una tarea divertida.

El equipo utilizó una placa RTX 2080 Ti como nueva base para la GPU averiada y, a continuación, realizó un montón de soldaduras, jugó con los voltajes y ajustó los niveles de potencia para conseguir algo capaz de batir un récord mundial.

Esto ocurrió durante una transmisión en vivo que duró más de siete horas (que puedes ver a continuación, o más bien, saltarte, en lugar de verla en su totalidad, a menos que seas muy valiente), y terminó con un nuevo récord para la prueba optimizada Unigine Superposition 8K.

Un logro realmente impresionante

Esta RTX 5070 Ti modificada con un agujero logró obtener una puntuación final de 11 150, lo que, por supuesto, está muy por detrás de los resultados de la RTX 5090, que ocupa el primer lugar, pero es la mejor puntuación jamás vista para la RTX 5070 Ti (que, naturalmente, se encuentra bastante por debajo en la clasificación general). Según nos han informado, la GPU lo consiguió alcanzando una velocidad de reloj de 3,23 GHz.

Como señala VideoCardz, no se trata del benchmark de GPU más respetado en la actualidad, pero, sin embargo, conseguir que una RTX 5070 Ti averiada vuelva a funcionar, y además lo haga lo suficientemente bien como para batir cualquier récord, es francamente alucinante.

Es cierto que la tarjeta gráfica resultante no tiene un aspecto muy bonito, con cables por todas partes y cinta adhesiva amarilla pegada por todas partes, pero, en cierto modo, esto hace que el logro sea aún más notable.

