Dell Pro Max GB10 llega a México: potencia de inteligencia artificial en formato de escritorio

¡Es oficial! El Dell Pro Max GB10 llega a México, esto significa un gran avance para la IA, pero ahora en tu escritorio.

Presentado inicialmente como parte de la Dell AI Factory con NVIDIA en GTC en marzo, este desktop compacto de alta capacidad de IA está diseñado para revolucionar el desarrollo de modelos de inteligencia artificial de manera directa en el escritorio del desarrollador. El Dell Pro Max GB10 es uno de los primeros productos de su categoría en estar disponible en el país, ofreciendo una plataforma robusta para prototipado, ajuste fino (fine-tuning) e inferencia de modelos grandes de IA, con la flexibilidad de implementación continua para centros de datos o nube, todo en un formato compacto y eficiente.

Descubre las principales características del Dell Pro Max GB10 disponible próximamente en el país:

Desarrollo local de IA: Permite que los desarrolladores experimenten, ajusten y ejecuten inferencia de grandes modelos de hasta 200 mil millones de parámetros con 128GB de memoria unificada LPDDR5x.

Rendimiento excepcional y confiable: Ofrece 1000 TFLOPS de poder de cómputo FP4 con el Superchip NVIDIA Grace Blackwell.

Seguro y económico: Ejecuta cargas de trabajo de IA localmente sin depender de la nube – reduciendo costos y garantizando baja latencia.

Sistema operativo y software consistentes: Ejecuta NVIDIA DGX OS y el stack de software NVIDIA AI – permitiendo que los modelos se muevan fácilmente entre entornos de escritorio y centro de datos Dell.