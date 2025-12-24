Filtran otra imagen del DJI Osmo Pocket 4 y podría venir con un nuevo y misterioso accesorio

La DJI Osmo Pocket 4 ha aparecido en otra imagen filtrada

El lanzamiento de la cámara para vlogs no debería estar muy lejos

Bien podría venir con un accesorio de control remoto inalámbrico opcional.

Parece que no vamos a ver la cámara de vlogueo DJI Osmo Pocket 3 reemplazada antes de fines de 2025, pero otra imagen de su sucesora se ha filtrado en línea, junto con detalles de un nuevo accesorio que podría acompañarla.

El informante @OsitaLV (a través de Notebookcheck ) ha publicado una nueva imagen del DJI Osmo Pocket 4 (la cámara más a la izquierda en la imagen de abajo), junto con su predecesor (la cámara del medio) y una cámara no identificada en el extremo derecho que no podemos ver.

Los cambios que hemos visto en filtraciones anteriores son visibles nuevamente aquí: hay una carcasa de cámara más grande, que creemos que encajará en una configuración de lente dual, así como botones físicos adicionales debajo de la pantalla del visor giratorio.

¿Podría ser la cámara del extremo derecho una versión de lente única de la DJI Osmo Pocket 4? Es difícil saberlo, y no hemos oído muchos rumores sobre múltiples variantes de esta cámara, aunque es muy posible que se ofrezcan versiones estándar y profesional.

Un accesorio que te acompaña

Esperábamos que la DJI Osmo Pocket 4 se lanzara antes de fin de año, pero ahora parece poco probable. Según los expertos, debido a problemas de control de calidad, la cámara se ha retrasado hasta 2026.

Para complicar aún más las cosas, los nuevos productos DJI ahora están prohibidos en los EE. UU. a partir del 23 de diciembre (para México esperemos que no afecte tanto el tema de las importaciones). Parece que la nueva cámara no se lanzará allí en absoluto, aunque el kit DJI comprado anteriormente debería seguir funcionando normalmente.

También hemos escuchado que el DJI Osmo Pocket 4 podría venir con un nuevo accesorio: New Camera (nuevamente a través de Notebookcheck ) detectó algo llamado DJI Osmo FrameTap que ha sido registrado en la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de los EE. UU.

No está claro cómo encaja esto con la prohibición estadounidense, pero la lista sugiere que se trata de un control remoto inalámbrico que se incluye con la cámara. Dada la cantidad de filtraciones que hemos visto hasta ahora, no debería pasar mucho tiempo antes de que estos dispositivos se hagan oficiales.