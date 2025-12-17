Un año histórico para Sony en audio: De la máxima cancelación de ruido (WH-1000XM6) a los bajos explosivos de ULT POWER SOUND

2025 ha sido un excelente año, especialmente para los fans del audio personal, pues Sony nos sorprendió con grandes lanzamientos, desde los emblemáticos WH‑1000XM6 hasta la expansión de la línea ULT POWER SOUND.

Pero eso no es todo, pues recordemos que también anunció colaboraciones con artistas internacionales y mexicanos, 2025 se posiciona como uno de los años más relevantes para la categoría de audio de consumo en México.

Audífonos: innovación, sonido premium y alianzas globales

En mayo, Sony presentó en México los WH‑1000XM6, la evolución más avanzada de su reconocida serie 1000X. Equipados con un procesador de nueva generación y algoritmos inteligentes, los WH‑1000XM6 ofrecen una cancelación de ruido optimizada en tiempo real, con velocidades de procesamiento siete veces más rápidas que el modelo anterior. Su sistema de 12 micrófonos y la función Adaptive NC Optimiser permiten bloquear distracciones con precisión excepcional.

Desarrollados junto a ingenieros de masterización, los WH‑1000XM6 ofrecen una experiencia auditiva con calidad de estudio, respetando la intención original de los artistas. Además, integran tecnologías como LDAC, 360 Reality Audio Upmix for Cinema y un ecualizador avanzado desde la app Sony | Sound Connect.

Para las llamadas, los WH‑1000XM6 incorporan un sistema beamforming con seis micrófonos y cancelación de ruido basada en IA, garantizando claridad incluso en entornos ruidosos. Su diseño renovado, con diadema ancha y almohadillas de cuero vegano, ofrece comodidad durante todo el día, mientras que su batería con carga rápida y compatibilidad con LE Audio los convierte en uno de los modelos más completos del mercado.

Como parte de la plataforma global “For The Music”, Sony anunció una colaboración con Post Malone, quien protagoniza la campaña internacional destacando cómo la tecnología de Sony permite vivir la música con autenticidad y emoción.

Personal audio: nuevas experiencias y el lanzamiento de ULT POWER SOUND junto a Matisse

En febrero, Sony amplió la familia LinkBuds Series con la llegada del LinkBuds Speaker, una bocina compacta diseñada para ofrecer una experiencia auditiva fluida entre dispositivos. Gracias a funciones como Auto Switch, Auto Play y Quick Access, los usuarios pueden alternar automáticamente entre audífonos LinkBuds y la bocina, manteniendo una conexión continua con su música. Su diseño portátil, batería de hasta 25 horas y calidad de llamadas superior la convierten en una opción ideal para el hogar.

En agosto, Sony presentó en México los nuevos integrantes de la línea ULT POWER SOUND, acompañados de una colaboración especial con Matisse, una de las agrupaciones pop más influyentes del país. Bajo el concepto “Bajos potentes. Experiencia increíble”, Sony lanzó las bocinas ULT TOWER 9, ULT TOWER 9AC, ULT FIELD 5 y ULT FIELD 3, diseñadas para ofrecer graves profundos, sonido dinámico y funciones como iluminación 360°, karaoke, TV Sound Booster y resistencia al agua y polvo. También se incorporó el dúo de micrófonos inalámbricos ULT MIC1, ideales para experiencias de canto con claridad vocal excepcional.

La colaboración con Matisse refuerza la conexión de Sony con el público mexicano, celebrando el poder de la música y la creatividad local. La serie ULT POWER SOUND también destaca por su compromiso ambiental, utilizando empaques sin plástico en varios de sus modelos.

Con innovaciones que abarcan desde cancelación de ruido de última generación hasta experiencias de sonido potentes y colaboraciones con artistas globales y nacionales, Sony reafirma su liderazgo en audio personal durante 2025. La compañía continúa impulsando tecnologías que conectan a los usuarios con la música de manera más auténtica, inmersiva y emocional, preparando el camino para un 2026 lleno de nuevas experiencias sonoras.