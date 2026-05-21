Las estadísticas de escucha de Spotify acaban de recibir una renovación muy esperada, lo que ha aportado más valor a una de las herramientas más subestimadas de la plataforma

Spotify ha actualizado discretamente su página de estadísticas de escucha

Ahora puedes ver el número total de artistas y canciones que has escuchado cada semana

También hay una nueva función social que te permite comparar tus estadísticas con las de tus amigos

Spotify está repleto de todas las funciones que puedas imaginar, pero su herramienta «Estadísticas de escucha» te ofrece una visión general clara de lo que estás escuchando y de cómo cambian tus hábitos de reproducción de una semana a otra —y ahora es aún mejor.

Mientras exploraba la comunidad r/truespotify en Reddit, me llamaron la atención una serie de publicaciones sobre una nueva actualización de «Estadísticas de escucha». Al principio no lo creí, pero enseguida me di cuenta de que estaba equivocado cuando revisé mi propia cuenta y vi que Spotify le había dado discretamente un nuevo aspecto, con nuevas funciones a la par.

(Image credit: Future)

En primer lugar, «Listening Stats» ha recibido una importante mejora en su diseño y ahora resulta más atractivo visualmente que antes, con un texto más llamativo y tarjetas de visualización más diferenciadas, que separan tus estadísticas individuales entre sí para ofrecerte una visión general más clara de tu semana musical. Pero eso no es todo.

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Además de la mejora visual de Listening Stats, Spotify ha agregado nuevos datos que te brindan aún más información sobre la cantidad de música que escuchas cada semana. Cuando se lanzó Listening Stats por primera vez, te mostraba tus cinco artistas y canciones principales de la semana, y eso era prácticamente todo, pero ahora tus estadísticas te indican exactamente cuántos artistas y canciones has escuchado semana a semana, incluyendo el número total de minutos escuchados.

También hay un nuevo aspecto social en las Estadísticas de escucha, lo cual, dado el compromiso de Spotify de integrar las redes sociales con su lista actual de funciones, no es del todo sorprendente, pero es algo que muchos usuarios, incluyéndome a mí, aún no esperábamos.

Si bien tus artistas y canciones principales tienen sus propias tarjetas de visualización separadas, hay nuevas tarjetas individuales que te permiten ver quién o qué han estado escuchando tus amigos en repetición durante la semana o, en mi caso, espiar a tus amigos en busca de nuevas recomendaciones musicales. Ahora es imposible que te oculten artistas, lo cual es posiblemente la mayor ventaja.

Además, esto te permite comparar tus propias estadísticas con las de tus amigos, incluyendo el total de minutos de reproducción semanal, así que ahora pueden competir para ver quién es el fanático de la música más dedicado.

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¿Estás en proceso de renovar la imagen de tu marca?

Las estadísticas de escucha se incorporaron a la interfaz móvil de Spotify en noviembre de 2025 y, desde entonces, han funcionado como una especie de versión reducida de la función «Wrapped». Además de los datos mencionados anteriormente, las estadísticas de escucha incluyen momentos especiales para destacar diferentes aspectos de tu experiencia auditiva, ya sea un hito, un momento de fan o el descubrimiento de música nueva, lo que te permite profundizar en tu banda sonora semanal.

Pero, al igual que la mayoría de las funciones de Spotify, Listening Stats no se ha actualizado para varios usuarios en ciertas regiones, según las respuestas en los hilos de Reddit que he leído (algunos usuarios recién ahora están obteniendo acceso a AI DJ). Dicho esto, Your Sound Capsule es una herramienta similar a Listening Stats, pero solo está disponible para suscriptores Premium en Brasil, Indonesia e India, y lo ha estado por bastante tiempo.

Al igual que "Listening Stats", "Your Sound Capsule" destaca los artistas y las canciones que más escuchas, pero incluye gráficos y otros elementos visuales que analizan tus hábitos de escucha en detalle. No está claro por qué esta herramienta se limita únicamente a los mercados mencionados, pero algunos usuarios en línea creen que "Listening Stats" está en proceso de renombrarse como "Your Sound Capsule".

Aunque Spotify no ha dicho nada al respecto, la última actualización de Listening Stats da la sensación de que se avecina una mejora importante. En cuanto al diseño, la pestaña de Listening Stats es mucho más dinámica y llamativa, y sus tarjetas visuales se han tomado de las que aparecen en Your Sound Capsule, pero no apostaría nada todavía hasta que Spotify dé más detalles.

Me he puesto en contacto con Spotify para obtener un comentario sobre lo anterior, y actualizaré esta noticia cuando tenga más información.

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