Sony tiene el regalo perfecto para este San Valentin

¿Ya tienen listos los regalos para sus seres queridos para San Valentín? Si su respuesta fue negativa, no se preocupen, Sony será su cómplice ideal para expresar y celebrar el amor.

Desde audio inmersivo hasta la captura de increíbles imágenes que harán que cada momento sea inolvidable, Sony te ofrece los dispositivos perfectos para expresar tus sentimientos con un toque de innovación y calidad incomparables.

El regalo perfecto para este San Valentín

(Image credit: Sony)

No habrá unión más inseparable que tus nuevos audífonos LinkBuds Fit y LinkBuds Open, el complemento ideal para acompañarte en cada aventura. Este San Valentín, ¿Qué mejor regalo que personalizar tus audífonos con accesorios únicos? Dale un toque especial a tu look con los nuevos soportes de aire, disponibles en lindos colores azul, negro, rosa, verde menta y violeta. Además, los covers para el estuche de carga no solo protegerán tus audífonos, sino que le añadirán un estilo único que reflejarán tu personalidad. ¡Haz de este San Valentín un día lleno de sonidos, estilo y mucho amor!

Transfiere tu ambiente musical a tu hogar

(Image credit: Sony)

El LinkBuds Speaker es un agregado perfecto para regalar este San Valentín ya que ofrece conectividad automática mediante la función Auto Switch[1] intercambia la reproducción entre los audífonos LinkBuds y la bocina LinkBuds Speaker automáticamente. Además, con Quick Access puedes disfrutar de sonido One-Touch y Auto Play, el cual reproduce música según tu rutina.

La conectividad que obtienes con tus audifónos Linkbuds de última generación, ahora la puedes tener con el speaker, ya que puedes tenerlo sobre su base o desconectarlo y llevarlo a cualquier rincón. Tu ambiente para meditar, estudiar, trabajar, cocinar, hasta chismear con tu mejor amig@.

Bajos intensos. Experiencia increíble

O por si prefieren una escapada de fin de semana en la que disfruten horas de música sin importar dónde se encuentren, ULT Field 1 es ligero, compacto y fácil de transportar, gracias a su diseño con clasificación IP67 resistente al agua y el polvo, esta bocina está lista para escuchar música junto a la piscina, en el parque o donde quieras, sin importar cuán polvorienta esté la superficie, ya que tampoco hay problema para lavarla. Con la ULT Field 1 disfruta más tiempo de la música, con hasta 12 horas de duración de batería[2]. Disponible en negro, beige, gris y anaranjado.

(Image credit: Sony)

Creando recuerdos para toda la vida

El capturar tus momentos favoritos y poderlos revivir cada vez que los observes, no tiene precio, y que mejor que sean captados con la mejor calidad y nitidez de Sony. La ZV-1M2 es una cámara para vlogging ideal para todos. Incluso los usuarios que nunca usaron una cámara pueden empezar a grabar directamente; no hay necesidad de estudiar configuraciones complejas. Adicionalmente, podrán transmitir en vivo y compartir de forma sencilla ya que cuenta con acceso a Wi-Fi de 5 GHz y puerto SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2) Type-C®, el cual permite la transferencia por cable de alta velocidad a un smartphone o una PC para posproducir y compartir en plataformas de redes sociales fácilmente.

La ZV-1M2 es versátil e ideal para captar tus selfis y tus historias. A partir de una base de ajustes predeterminados rápidos, puedes regular un tono de color preciso, la nitidez, el brillo y el contraste[3], para reproducir el aspecto ideal en la cámara y poder compartir tus imágenes de inmediato, gracias a la función Aspecto creativo, la cual proporciona 10 estilos creativos como ajustes preestablecidos que pueden usarse tal como están o personalizarse mediante una variedad de parámetros ajustables y a través de la función Mi estilo de imagen[4]. Esta cámara y otras de Sony tienen garantía extendida de 1 año y algunos otros beneficios.

Sin duda alguna estos dispositivos te mantendrán conectado con las personas que amas y el entretenimiento que te fascina.

Y así estar presente en cada momento de la vida de sus seres queridos.