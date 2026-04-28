Marshall y Sex Pistols celebran 50 años de punk con un amplificador explosivo

¿Eres amante del punk y especialmente de "los Sex Pistols"? De ser así, esto te interesa, pues Marshall y la popular banda se unen para lanzar una edición limitada del JCM800 Half Stack para celebrar los 50 años de historia del punk.

Creado en colaboración con los Sex Pistols y su legendario guitarrista Steve Jones, este amplificador de edición especial rinde homenaje al que ayudó a definir el punk rock. A lo largo de las décadas, el Marshall JCM800 ha impulsado el sonido inconfundible de los Sex Pistols: potente, agresivo y sin complejos.

"El JCM800 se convirtió en un símbolo del punk británico", afirma Steph Carter, Directora de Marketing Cultural de Marshall. "Trabajar con Steve para reinventar este amplificador para el 50 aniversario de la banda ha sido un poderoso tributo al sonido que lo cambió todo".

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El álbum Never Mind The Bollocks, grabado en 1977, se convirtió en un fenómeno cultural, capturando la energía cruda y la actitud que definirían a una generación. Con una llamativa combinación de colores rosa y amarillo inspirada en este disco, el cabezal JCM800 de edición limitada y la pantalla 1960A 4x12 a juego crean un impacto visual inmediato. Con una placa conmemorativa del 50 aniversario, este lanzamiento es tanto una pieza de coleccionista como un arma lista para el escenario.

Con 100 W de inconfundible sonido británico a válvulas, el cabezal JCM800, junto con la icónica caja 1960A, captura la agresividad y la claridad que definieron el sonido de la banda. Su sencillez monocanal, el control de volumen maestro y el bucle de efectos en serie garantizan que siga siendo tan formidable en los escenarios actuales como lo fue en 1977.

Cada unidad se fabrica artesanalmente en la fábrica de Marshall en Bletchley, Reino Unido, combinando décadas de artesanía británica con una histórica colaboración artística. Con una disponibilidad limitada a nivel mundial, este amplificador es un audaz homenaje al sonido de Steve Jones y al legado más desafiante del punk. Un tributo perfecto al sonido que encendió el punk y un nuevo capítulo en la duradera colaboración de Marshall con los artistas que dieron forma al género.

Steve Jones de los Sex Pistols añade: "Llevo mucho tiempo usando Marshall y la serie 800 es mi herramienta indispensable: siempre fiable, siempre consistente. Me gusta la sencillez, como se suele decir. Es puro rock and roll".

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"Con Never Mind the Bollocks, los Sex Pistols encarnaron el espíritu de la época del sonido y la estética del punk rock de una forma revolucionaria", declaró Matt Young, presidente y director ejecutivo de Bravado. "Esta colaboración entre la banda y Marshall celebra ese momento de una manera ruidosa e irreverente, y creemos que a músicos y coleccionistas de todo el mundo les va a encantar".

Esta colaboración surgió a través de Bravado, socio comercial de larga data de los Sex Pistols, una división de Universal Music Group y la empresa líder mundial en productos de merchandising y estilo de vida para artistas.

Record Store Day 2026

El amplificador se lanza coincidiendo con el Record Store Day 2026, un evento clave en el calendario musical mundial. Para celebrar la ocasión, los Sex Pistols también lanzarán una edición especial en vinilo de Jubilee. Publicado originalmente en 2002, Jubilee es una recopilación de sencillos que abarca tanto la época de Johnny Rotten como la posterior, e incluye los temas más conocidos de la banda junto con rarezas. Para el Record Store Day 2026, el álbum se prensará exclusivamente en vinilo rosa.

Sex Pistols JCM800 50 aniversario Half Stack – características principales

Inspirado en el legado explosivo de los Sex Pistols

Diseño de edición limitada de los Sex Pistols, celebrando su 50 aniversario

Fabricado a mano en la fábrica de Marshall en el Reino Unido

Construcción totalmente a válvulas

100 W de potencia para un sonido británico inconfundible

Sensibilidad de un solo canal con control de volumen maestro

Bucle de efectos en serie

Ajustes de ecualización versátiles

Pantalla angular 1960A 4x12 a juego con altavoces Celestion G12T-75

Disponibilidad