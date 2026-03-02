La última actualización de la aplicación Spotify va a gustar a los aficionados a los audiolibros. Estas son las novedades

Spotify añadirá listas de audiolibros a su aplicación

Las listas facilitarán el descubrimiento de nuevos audiolibros

Todos los usuarios de EE. UU. y Reino Unido recibirán la actualización

En las últimas semanas hemos visto bastantes actualizaciones de las funciones de Spotify, y la última en llegar está dirigida específicamente a los aficionados a los audiolibros: la aplicación Spotify presenta ahora listas de audiolibros, para facilitar el descubrimiento de nuevos títulos para escuchar.

"Al igual que nuestras listas de música y podcasts, las listas de audiolibros se actualizarán semanalmente, destacando los mejores audiolibros en general y por género", afirma Spotify. "Las clasificaciones se basan en el comportamiento de escucha y la participación en Spotify".

Se trata de una función a la que pueden acceder todos los usuarios, tanto los gratuitos como los Premium, aunque, al menos inicialmente, solo estará disponible para los oyentes de Estados Unidos y Reino Unido. Spotify no ha mencionado una implantación más amplia, pero parece el tipo de función que sería bastante fácil de introducir también en otros países.

Para encontrar las listas, hay que ir a la página de búsqueda o exploración de la aplicación y seleccionar «Audiolibros»; desde allí se pueden encontrar las listas de audiolibros. Cuando intenté acceder a la nueva función en el Reino Unido, había cinco listas diferentes disponibles.

Las actualizaciones no paran

Listas de audiolibros en la aplicación Spotify para Windows

Tener las listas dentro de la aplicación debería darte un poco más de inspiración cuando te preguntes qué escuchar a continuación y, por supuesto, también debería impulsar más ventas de audiolibros, lo que a Spotify no le importará.

"Como hemos demostrado con las listas de música y podcasts, cuando el contenido es más fácil de acceder, descubrir y disfrutar, la demanda crece", afirma Duncan Bruce, de Spotify. "Estamos encantados de llevar ahora eso a los audiolibros".

El mes pasado, Spotify también ofreció a los oyentes de audiolibros una nueva función llamada Page Match. Te permite escanear las páginas de los libros físicos para que puedas sincronizar tu lectura en el mundo real con la escucha de audiolibros en Spotify, lo que te permite cambiar entre diferentes formas de leer según tus preferencias.

Y antes de fin de año, se añadió otra nueva función: resúmenes con IA para los audiolibros, para que puedas recordar los puntos anteriores de la trama. Spotify está claramente interesado en seguir impulsando los audiolibros junto con la música y los podcasts en streaming en su plataforma.

