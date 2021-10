Far Cry 6: análisis

Información del análisis Plataforma: Xbox Series X Tiempo jugado: 50 horas

La serie Far Cry ha estado un poco de bajón en la última media década. Far Cry Primal y Far Cry New Dawn fueron spin-offs del montón, mientras que el prometedor Far Cry 5 fracasó en un entorno poco inspirador y la confusa política de su historia.

Ahora llega Far Cry 6, que devuelve la serie a sus raíces más exóticas en la ficticia isla caribeña de Yara. Si bien Yara es un lugar realmente bonito para explorar, con montones de pequeños pueblos encantadores, selvas y extensiones montañosas, la isla está dirigida y controlada por el despiadado dictador Antón Castillo, porque simplemente no sería un juego de Far Cry sin un malo cómicamente obvio para derrotar.

Con un énfasis en la guerra de guerrillas y armamento improvisado, los buenos de Far Cry 6 realmente parecen los desvalidos aquí, lo que lo convierte en un juego que es innegablemente satisfactorio de jugar mientras trabajas para acabar con los pilares del régimen de Castillo, uno a uno.

Sin embargo, Far Cry 6 no reinventa la rueda en absoluto y puede volverse repetitivo si juegas mucho tiempo seguido, pero es una dinámica en bucle mucho más convincente que nunca.

Far Cry 6: precio y fecha de lanzamiento

¿Qué es? La sexta entrega principal en la franquicia del shooter de mundo abierto de Ubisoft.

Nacido y criado en Yara

Historia simple con personajes sorprendentes y geniales

Los villanos secundarios son un poco de usar y tirar

Antón Castillo es el mejor villano de la saga hasta la fecha

Far Cry 6 pone a los jugadores en el papel de Dani Rojas (que no debe confundirse con el personaje de Ted Lasso con el mismo nombre), un nativo de Yara que sueña con escapar del régimen de Castillo a las soleadas costas de Miami, Florida.

Después de elegir tu género para Dani, tienes la oportunidad de escapar durante la sección de introducción del juego, pero después de que el intento sale rana, acabas en una playa lejana como el único superviviente y rápidamente te unes a las filas de Libertad, un pequeño ejército de luchadores por la libertad empeñados en derrocar a Castillo.

Es aquí donde empieza el juego, y Dani puede desembarcar del islote del cuartel general de Libertad para explorar cada sección de Yara en el orden que quieras. Cada área tiene su propio grupo de revolucionarios que luchan contra los poderes fácticos, y cada grupo de personajes es realmente simpático.

Un punto culminante en particular es El Tigre de Las leyendas del 67, un excéntrico veterano que va cuesta abajo y que todavía se aferra a la esperanza de la revolución. Otro es Philly, obsesionado con los explosivos, cuya excelente actuación convierte la imprevisibilidad del personaje en algo excelente.

Los matones del equipo de Castillo son un poco menos convincentes, desafortunadamente. Cada uno de los subordinados del gran hombre, incluido su sobrino José y el corporativista canadiense Sean McKay, son caricaturas de villanos.

Eso los hace fáciles de odiar, claro, pero su naturaleza unidimensional está muy por debajo del mucho mejor construido Antón Castillo. Y hablando del hombre del momento, Antón Castillo podría ser el mejor villano de Far Cry hasta la fecha. La personalidad fría y calculadora de Antón se desmarca de manera muy fresca de los malos más excéntricos de la serie como Vaas o Pagan Min, y Giancarlo Esposito (Breaking Bad, The Mandalorian), quien presta su rostro y voz al personaje, le hace justicia.

Esposito claramente disfrutó interpretando el papel, cada línea de diálogo emana desprecio por todos los que lo rodeaban, excepto por su hijo, Diego, quien también se convierte en uno de los personajes más fascinantes de Far Cry 6, caminando en una delgada línea entre seguir los deseos de su padre y empatizar con los revolucionarios que quieren acabar con el reinado del dictador.

Viva Libertad

Gran selección de armas divertidas

Las "supremas" son un caos muy divertido

Algunas armas "de resolución" son mejores que otras

Es justo decir que Far Cry 6 eleva la jugabilidad de la serie a niveles nunca antes alcanzados. El énfasis del juego en la guerra de guerrillas anima a los jugadores a usar armas improvisadas (y todo lo que puedan encontrar en el entorno inmediato) para superar a las fuerzas de Castillo.

Si bien el sigilo sigue siendo una opción viable, como lo ha sido desde Far Cry 3, es fácil tener la sensación de que Far Cry 6 no quiere que vayas por ahí. No porque escabullirse por una base militar eliminando a los guardias uno por uno no sea divertido (porque realmente lo es), sino porque Far Cry 6 pone a tu disposición un extenso arsenal de armas a las que es muy difícil decir que no.

Lo que más suma al combate en Far Cry 6 son, sin duda, las armas de resolución y las supremas. Las primeras son armas improvisadas, que se montan con objetos cotidianos. Por ejemplo, un arma de resolución es una pistola de clavos, que es muy eficaz contra objetivos sin blindaje. Otra parece ser una máquina tragaperras convertida en un lanzador de fuegos artificiales, con el que puedes disparar uno a la vez o una serie entera de nueve para arrasar por completo vehículos como tanques y helicópteros.

Por desgracia, esos dos ejemplos son probablemente lo mejor que ofrece el sistema de armas de resolución. Otras son armas novedosas, al estilo de Saints Row, que tienen usos muy situacionales, pero no tienen mucha utilidad en combate. Algunas armas de resolución son lanzallamas, que tienen poca potencia en Far Cry 6, e incluso enemigos básicos sin armadura se sacudían las llamas como si les hubiéramos atacado con un mechero.

Más impactantes para el combate son las devastadoras y poderosas supremas. Estas mochilas son esencialmente la habilidad máxima de Dani y se recargan con el tiempo después de su uso o al matar a más enemigos. Las supremas siempre son muy divertidas de usar. La suprema predeterminada dispara una salva de cohetes que son perfectos para acabar con las amenazas aéreas. Otras generan campos de curación, explosiones electromagnéticas o un anillo de fuego (literal) que va de perlas para el control de masas. Las supremas no solo son un excelente añadido a Far Cry, sino que realmente pueden ayudar a cambiar las tornas en los asaltos más frenéticos del juego.

Dani puede llevar hasta tres armas principales a la batalla, junto con un arma de mano, la suprema y un puñado de objetos arrojadizos como bombas de tubo o cuchillos. Como tal, Dani no se queda atrás en lo que respecta al combate, pero también tendrá acceso a vehículos que pueden equiparse con varias torretas, contramedidas y varias opciones defensivas. Ah, y tus armas, vehículos y supremas se pueden personalizar con diferentes dibujos pintados, amuletos y más opciones, lo que te permite empezar la revolución con estilo.

Completan tus opciones de combate los Amigos, compañeros animales desbloqueables que regresan desde Far Cry 5. Solo puedes conseguir unos pocos y, aunque Chorizo el perro salchicha y Guapo el cocodrilo son incorporaciones divertidas, lamentablemente, no son de gran ayuda más allá del principio del juego, tras el cual Dani está acumulando suficiente arsenal con el que un gracioso compañero animal no puede competir.

Dani también tiene buenos elementos de defensa para cualquier batalla. Puedes llevar equipo para la cabeza, el pecho, los brazos, las piernas y los pies, todos los cuales ofrecen mejoras únicas que ayudan a que Dani tenga una ventaja en el combate. Algunas piezas de equipo te permiten aumentar tu velocidad de movimiento predeterminada, por ejemplo, mientras que otras aumentarán tu resistencia contra tipos de daño específicos.

Combinar y crear ventajas con el equipo para adaptarse a la situación puede volverse un poco tedioso, pero es probable que encuentres una configuración que te vaya bien en todos los enfrentamientos una vez que hayas acumulado suficientes piezas de uniforme. También puedes cambiar la apariencia del equipo a tu gusto, por si quieres que tu guerrillero vaya lo más a la moda posible, algo que es muy bienvenido en los segmentos en tercera persona del juego cuando visitas un campamento, o con el excelente modo de fotografía de Far Cry 6.

La isla de la aventura

Yara es el mejor mapa de Far Cry hasta la fecha

Cientos de sitios para explorar

Las tareas secundarias pueden volverse algo repetitivas

De todo el universo de Far Cry, la isla de Yara es particularmente hermosa. Sus preciosas vistas y abundante flora contrastan con el podrido del régimen de Castillo, lo que hace del lugar un placer para explorar sin importar dónde empieces tu viaje hacia la revolución.

Yara se divide en varias secciones, cada una con su propia dificultad determinada por el nivel recomendado de rango, similar a la dificultad de Assassin's Creed Odyssey. Cada sección está llena de objetivos secundarios para encontrar. Estos son principalmente bases militares y puntos de control para que Dani los controle, lo que desbloqueará un punto de viaje rápido a esa ubicación, así como algunas recompensas extra como una nueva arma o mejora para que la equipes.

Si bien eliminar bases y puntos de control puede desarrollarse siempre de la misma manera, da una sensación satisfactoria de estar arrebatando Yara a Castillo poco a poco, y la mejor parte es que no hay una cantidad ingente de ellos. Estas ubicaciones, junto con objetivos opcionales más pequeños, como interceptar entregas de suministros e inutilizar armas antiaéreas, sirven para hacer que el mapa sea más seguro mientras Dani consigue recursos para crear aún más armas y herramientas.

Una cosa muy cómica sobre los puntos de control en particular, es que una vez que los capturas, los soldados enemigos tienen el divertido hábito de aparecer en masa en el lugar, con coches, camiones y tanques. Permanece en cualquier punto de control durante algo de tiempo y casi seguro que presenciarás un tumulto de proporciones épicas. Pero hay más en Yara que solo Castillo y sus fuerzas. Podría decirse que la isla paradisíaca es uno de los mundos abiertos mejor realizados de Ubisoft hasta la fecha, y realmente da la sensación de que hay algo nuevo que explorar en cada esquina.

El hambre de exploración se sacia bastante con objetivos como la Búsqueda del Tesoro. Ya estaba en Far Cry 5 y actúa como rompecabezas en miniatura en el mundo abierto, muchos de los cuales te envían por algunos túneles y madrigueras sorprendentemente inmersivas.

Far Cry 6 también es muy bueno para que explores fuera de los caminos de siempre. Los objetos coleccionables cercanos aparecen en tu minimapa, lo que significa que tu próxima arma o prenda de vestir favorita podría estar literalmente a la vuelta de la esquina. Somos fans de los minijuegos de pesca, por lo que nos encantó ver que la pesca ha llegado hasta Far Cry 6, así como la caza en general. Si bien la caza y la pesca son estrictamente opcionales, pueden darte recursos que se pueden intercambiar en el campamento por materiales más útiles que, a su vez, ayudarán a Dani a fabricar equipos aún más potentes.

Ahora, aunque Yara es probablemente uno de los mundos abiertos mejor diseñados por los desarrolladores hasta la fecha, es fácil padecer un caso clásico de fatiga de Ubisoft. Desplazarte a los objetivos marcados en el enorme mapa puede volverse tedioso durante las sesiones de juego más largas.

Far Cry 6 es un poco como la comida rápida en ese sentido. Es agradable desde el primer bocado y te llena con pequeñas dosis, pero un atracón puede hacer que te sientas agotado. Sin embargo, independientemente de cómo juegues, Far Cry 6 ciertamente les da a los gamers un montón de horas de juego por su dinero.

La joya del Caribe

Un juego visualmente impresionante

Excelente banda sonora y diseño de sonido

Opciones de accesibilidad fantásticas

Far Cry 6 es un título visualmente impresionante. Como hemos mencionado, Yara es un lugar realmente bonito para explorar. No importa dónde te encuentres en la paradisíaca isla, tu entorno se puede convertir de repente en una preciosa captura de pantalla (lo que puedes hacer literalmente a través del modo de foto del juego).

Como siempre, los efectos de partículas de Far Cry 6 son excelentes. Las explosiones tienen un gran impacto tanto visual como de sonido, aunque los efectos del fuego parecen haberse reducido un poco. Más impresionantes son los efectos de humo del juego, que son algunos de los mejores que hemos visto en un título AAA, especialmente cuando salen desde barriles de veneno que emiten una fascinante columna de humo color granate.

Al probar el juego en una Xbox Series X, Far Cry 6 funcionó casi sin problemas con una resolución de 4K y 60 fps. Si bien notamos pequeños problemas en el rendimiento de vez en cuando, y en una ocasión el juego se congeló durante unos segundos, fueron mayormente excepciones y no presentaron un problema importante.

Sin embargo, nos encontramos con un extraño error de rendimiento en Xbox Series X, que implicó que el juego cayera a aproximadamente 30fps al hacer viaje rápido a un campamento. El problema incluso seguía ahí al salir del campamento, pero reiniciar el juego solucionó el problema. Esperamos que este pequeño inconveniente se solucione tras el lanzamiento.

El diseño de sonido es igualmente fantástico en todos los ámbitos. Las armas suenan ruidosas y contundentes que da gusto, y los vehículos como aviones y tanques se pueden identificar agudizando el oído, lo que aporta una intensidad a las batallas de alto riesgo que la serie rara vez ha tenido hasta este momento.

Far Cry 6 también cuenta con una gran banda sonora, con una gran variedad de música original mezclada con canciones reales con licencia que se reproducen a través de equipos de sonido y radios de vehículos en todo Yara.

Finalmente, tenemos que mencionar la excelente variedad de opciones de accesibilidad que se ofrecen en Far Cry 6. El juego no solo presenta una de las mejores configuraciones para daltónicos que hemos visto, sino que también puedes elegir entre una selección de ajustes preestablecidos para problemas de visión, audición, psicomotricidad y cognitivos.

Estos ajustes también se pueden ajustar manualmente por el jugador, por lo que tenemos que darle a Ubisoft las gracias por hacer que Far Cry 6 sea lo más accesible posible para los gamers de todo tipo y condición.

El Presidente

Far Cry 6 no redefine esta serie ni el sandbox de larga duración. Lo que sí hace, sin embargo, es presentar la dinámica de juego de mundo abierto de Far Cry de una manera más divertida y accesible que nunca. Los objetivos secundarios son abundantes, pero no plagan el mapa ni abruman al jugador por su número. En cambio, tienes una sensación razonable de progresión a medida que recuperas territorio en Yara.

Apoyarse en temas de revolución y guerra de guerrillas se adapta perfectamente a la serie Far Cry, presentando una historia y un elenco de personajes más convincentes que los que se han visto en la serie hasta ahora. Esto sirve para hacer que algunos ritmos de la historia sean genuinamente envolventes y, a veces, profundamente emocionales.

El juego se apoya bastante a menudo en los puntos fuertes de la serie, y no está libre de esa dinámica cíclica de Ubisoft. Sin embargo, cuando se disfruta en pequeñas dosis, Far Cry 6 es simplemente una de los más divertidos shooters de aventuras que hemos visto en todo el 2021. Quizás no sea el juego del año pero, si estás buscando una aventura en primera persona que podría durarte meses, sin duda hay cosas mucho, mucho peores que FarCry 6.