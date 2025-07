El nuevo zoom 8x del iPhone 17 Pro que se rumorea suena increíblemente genial, pero sinceramente no es tan útil

Los últimos rumores sobre el iPhone 17 Pro apuntan a que el teléfono insignia premium de Apple contará con una nueva cámara con teleobjetivo y zoom óptico de 8x, frente al zoom de 5x del iPhone 16 Pro.

Además, se rumorea que esta nueva cámara utilizará componentes móviles que permitirían un zoom óptico continuo entre un rango de distancias focales aún desconocido. Se trata de una tecnología poco común, que suele reservarse para teléfonos diseñados específicamente para la fotografía, como el Sony Xperia 1 VI, y la idea de que esta tecnología tan especializada llegue a uno de los teléfonos más populares del mundo es realmente emocionante.

Entonces, ¿por qué no estoy saltando de alegría?

Sobre el papel, debería estarlo. La mayoría de los teléfonos insignia, y algunos teléfonos de gama media con especificaciones especialmente buenas, como el Oppo Reno 13 Pro, vienen con una cámara con teleobjetivo, que ofrece zoom óptico gracias a la incorporación de una lente y un sensor especializados.

Sin embargo, para crear un zoom continuo entre diferentes lentes, los teléfonos suelen utilizar el zoom digital para reducir la distancia entre sus distintas lentes. Por ejemplo, un teléfono con una cámara principal con zoom 1x y una cámara teleobjetivo con zoom óptico 3x ampliará digitalmente la cámara principal para conseguir un zoom 2x.

Si los rumores mencionados sobre el iPhone 17 Pro son ciertos, la nueva cámara con teleobjetivo añadirá aún más alcance y flexibilidad a lo que ya es uno de los mejores teléfonos con cámara.

Esto también podría explicar la nueva carcasa de la cámara que, según muchos rumores y filtraciones, se lanzará con el iPhone 17 Pro y el iPhone 17 Pro Max. Anteriormente pensábamos que este cambio de diseño era una elección puramente estética, pero esta barra de cámara al estilo Pixel podría, de hecho, albergar una lente periscópica u otra tecnología para soportar la nueva cámara con zoom.

Dicho esto, no puedo evitar preguntarme si realmente utilizaría esta nueva función (que, hay que reconocerlo, es muy interesante). Una vez que se calme el entusiasmo por la posible cámara con zoom 8x del iPhone 17 Pro, ¿seguirá mereciendo la pena utilizarla?

A la tercera va la vencida

Soy un maximalista en cuanto a tecnología: me gusta tener las mejores especificaciones posibles, y durante mucho tiempo, añoré los teleobjetivos de 5x o incluso 10x de algunos de los mejores teléfonos con cámara. Recuerdo especialmente mi asombro cuando se lanzó el Samsung Galaxy S21 Ultra con un zoom óptico de 10x.

Pero, siendo sincero, rara vez me encuentro haciendo tanto zoom; al parecer, no soy el único, ya que Samsung redujo el zoom de largo alcance de 10x a 5x con el lanzamiento del Galaxy S24 Ultra. Como mencioné antes, a menos que uses el zoom de 10x o más, una cámara con zoom de 10x no servirá de nada.

En mi opinión, lo ideal es un teleobjetivo de 3x, como el que tenía el iPhone 15 Pro antes de que el iPhone 16 Pro lo aumentara a 5x.

No es que no le vea sentido a los objetivos con zoom más largo. De hecho, el año pasado escribí que el zoom 6x del Oppo Find X8 Pro había abierto nuevas posibilidades en la fotografía móvil. Simplemente, el zoom 3x ofrece un mejor equilibrio entre alcance y utilidad diaria; un objetivo con zoom 3x resalta los detalles sin resultar apretado, y la menor distorsión del objetivo es ideal para retratos más naturales.

No soy el único fan del zoom 3x en la oficina de TechRadar. El año pasado, el editor de Teléfonos, Axel Metz, escribió que el teleobjetivo 3x del iPhone 15 Pro era su opción predilecta para fotos naturales y de aspecto más profesional para redes sociales, como las que se muestran a continuación.

Una cámara con zoom de 8x, o mejor aún, un objetivo que amplíe continuamente desde, por ejemplo, 5x a 8x, sería una ventaja para ciertos usuarios: asistentes a conciertos, fotógrafos de naturaleza, tal vez incluso fotógrafos de retratos a los que no les importe estar bastante lejos.

Pero sin un teleobjetivo intermedio que cubra la gran diferencia entre 1x y 8x, para mí esto no sería un argumento de venta.

Incluso el Galaxy S21 Ultra cambiaba a una cámara de 3x antes de llegar al zoom completo de 10x, y aunque el zoom digital del iPhone es excelente, seguramente habría una pérdida notable de calidad en los niveles de zoom que no activan la nueva cámara. Sería reacio a renunciar a mi lente de 3x sin algún tipo de magia de software para solucionarlo.

Esperamos que la serie iPhone 17 se presente en septiembre de 2025, así que esperamos no tener que esperar mucho para ver qué está preparando Apple.