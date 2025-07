5 tareas cotidianas que ChatGPT puede realizar, y ahorrarte horas de trabajo

Nunca me ha convencido la idea de que la IA pueda transformar mágicamente la sociedad o que represente una nueva era en la experiencia humana. Al contrario que las declaraciones hiperbólicas de algunas empresas de IA, me intrigó inmediatamente la idea de que los chatbots y las herramientas de IA pudieran encargarse de algunos de los aspectos aburridos y tediosos de la vida y liberar mi tiempo y energía para dedicarlos a las cosas que me gustan.

La vida está llena de pequeñas decisiones y tareas aburridas. No son difíciles, solo implacables. Me gusta la jardinería, pero me costaría mucho planificarla desde cero. Me gusta salir a pasear con el perro y el bebé, pero hacer listas de tareas por adelantado no es la razón.

He descubierto que ChatGPT es de gran ayuda para agilizar muchas de las molestas tareas cotidianas y los aspectos organizativos de las actividades que disfruto. La reducción de la fricción y el tiempo libre adicional son razones de peso para, al menos, probar ChatGPT y los chatbots con IA.

Estas son algunas de las formas más frecuentes y favoritas en las que utilizo la IA para ahorrar tiempo.

Sobras para cenar

(Image credit: Shutterstock)

Cuando ceno solo o simplemente quiero vaciar la nevera, me he dado cuenta de que pensar qué preparar lleva mucho más tiempo que cocinarlo. No es que no me guste cocinar, es solo que imaginar la comida a partir de lo que tengo delante no es lo que más me gusta.

Afortunadamente, ChatGPT puede sugerir ideas para comidas basándose en los ingredientes disponibles que le describas. De hecho, las últimas actualizaciones lo han mejorado aún más. Solo tengo que hacer una foto del interior de la nevera, responder a algunas preguntas sobre los tupperwares sin etiquetar y, en unos segundos, obtengo una guía completa para la comida.

Si tengo un antojo específico o no me gusta la primera idea, ChatGPT me ofrece muchas más. Solo se necesitan dos minutos para describir y tomar fotos y obtener una receta de algo que quiero preparar. La cena se prepara sin media hora extra de estrés y utilizo los ingredientes antes de tener que preocuparme de que se echen a perder.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Enviadme noticias y ofertas de otras marcas de Future. Recibe un email nuestro de parte de nuestros colaboradores de confianza o patrocinadores

Planes para el fin de semana

Al igual que la cena, planificar un fin de semana sin eventos específicos puede ser difícil, especialmente si estoy solo durante un par de días. Oscilo entre intentar hacer demasiado y no hacer nada en absoluto. Me gustaría tener más fines de semana en los que haga cosas, pero sin agotarme por completo. Cuando no sé qué hacer el fin de semana, ahora le pido a ChatGPT que me ayude a planificarlo, pidiéndole que «me haga un plan de fin de semana que incluya tareas ligeras como ordenar y lavar la ropa, además de cosas relajantes como leer y dar un paseo».

He recibido variaciones de horarios útiles en los que paso la mañana del sábado haciendo la colada, seguido de un paseo al mediodía, una tarde para leer e incluso un recordatorio para llamar a un amigo con el que quería ponerme en contacto. El domingo tenía tiempo reservado para preparar la comida y limpiar, pero también me sugirió algunos audiolibros para disfrutar con un café a última hora de la mañana. Ver el equilibrio por escrito de alguna manera me facilitó seguirlo y me sirvió de plantilla para futuros fines de semana. Lo he disfrutado mucho.

Jardinería a tiempo

(Image credit: EA Maxis)

Me gusta la jardinería, como mencioné anteriormente, pero organizar un buen horario para regar y cortar el césped, distinguir entre lo que mi esposa y yo hemos plantado y lo que son malas hierbas, y otros detalles, puede ser tan agotador como empujar la cortadora de césped bajo el calor durante una hora.

Normalmente, improvisar ha funcionado bien, pero regar cuando las plantas parecen sedientas y cortar el césped cuando me preocupa perder a mi perro entre la hierba no es el sistema más organizado. ChatGPT se ha convertido en un excelente gestor de jardines no oficial.

Le dije: «¿Puedes ayudarme a crear una rutina sencilla para el cuidado del césped y el jardín durante el verano?». A continuación, le describí el jardín, le envié algunas fotos y también capturé algunas imágenes de mi patio. Me dio un plan semanal que parecía factible, incluyendo cuándo cortar el césped y regar en función de la lluvia, y cómo asegurarme de arrancar solo las malas hierbas. Si no estoy seguro, siempre puedo hacer una foto y preguntar, con una precisión del 100 % hasta ahora.

Planes matutinos

(Image credit: Getty/oatawa)

Tener un hijo pequeño significa que suelo levantarme bastante temprano. Sin embargo, eso no significa que pueda hacer todo lo que quiero antes del mediodía. He oscilado entre sentir que estoy fracasando antes del desayuno y esforzarme tanto que necesito una siesta por la tarde. Pero incluso en mis momentos más frenéticos, perdía mucho tiempo simplemente tratando de averiguar qué tenía que hacer para empezar el día de la mejor manera posible.

Cuando le pedí ayuda a ChatGPT por primera vez, fui bastante impreciso, pero pronto perfeccioné una indicación que me ha funcionado muy bien. Le pido a ChatGPT que «me cree una rutina matutina realista que comience a las 6 de la mañana y me ayude a empezar el día con calma». La respuesta fue refrescantemente humana: despertarse, estirarse un poco, tomar un buen desayuno saludable y revisar cualquier asunto personal antes de ponerse a trabajar a las 8:30 a. m., revisar el correo electrónico y otras tareas administrativas antes de comenzar el trabajo real. No es revolucionario, pero ha hecho maravillas por mi concentración, haciéndome distraerme menos por lo que podría haber olvidado hacer antes de comenzar a trabajar.

Organización de dispositivos electrónicos

Hay un cajón que la mayoría de la gente tiene lleno de dispositivos y cables que no uso, pero que guardo «por si acaso», incluidos algunos que ya ni siquiera reconozco. Cada vez que lo reviso, acabo tirando muchas cosas, pero, por alguna razón, el cajón nunca se vacía.

ChatGPT me resolvió ese problema. Saqué un puñado de cables y dispositivos y le pregunté a ChatGPT: «¿Puedes ayudarme a averiguar qué son y si todavía los necesito?». Me explicó uno por uno para qué servían, si aún podía darles algún uso e incluso cómo reciclarlos correctamente. Después de veinte minutos, finalmente me deshice de cosas que había estado evitando durante años. Me quedé con el iPod Shuffle, solo por nostalgia.