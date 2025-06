El Google Pixel 9 Pro es el buque insignia más “lento” que puedes comprar... y no puedo parar de usarlo

Cuando terminé mis últimas pruebas con el Samsung Galaxy S25 Edge, lo devolví a su caja y volví a introducir la tarjeta SIM en el Google Pixel 9 Pro. El Pixel no es el móvil más rápido, y no tiene la mejor duración de batería, pero es el teléfono Android que más me gusta usar, especialmente como mi dispositivo diario de trabajo y productividad.

El problema de rendimiento de los Pixel es real

Cuando digo que el Pixel 9 Pro no es el más rápido, tengo los datos para demostrarlo. Sobre el papel, es aplastado por los titanes del mundo de la telefonía: el Apple iPhone 16 Pro Max y el Samsung Galaxy S25 Ultra. En las pruebas de Future Labs, el chip Tensor G4 del Google Pixel 9 Pro quedó muy por detrás.

En cuanto al procesamiento, el chip Tensor G4 de Google no puede compararse con el Apple A18 Pro ni con la plataforma Qualcomm Snapdragon 8 Elite, upclockeada solo para los teléfonos Samsung Galaxy S.

Swipe to scroll horizontally Rendimiento en Future Labs Benchmarks Row 0 - Cell 0 Geekbench 6.3 Mononúcleo / Multinúcleo Prueba personalizada de Adobe Premiere Rush (min:seg) 3D Mark Wild Life Extreme Velocidad de fotogramas / total ilimitada Prueba de agotamiento de la batería de Future Labs (horas:minutos:segundos) Google Pixel 9 Pro XL 1,929 / 4,747 Could not complete 2.557 / 15,31 fps 14:06:37 Apple iPhone 16 Pro Max 3,386 / 8,306 21:00 3.822 / 22,9 fps 17:35:30 Samsung Galaxy S25 Ultra 3,031 / 9,829 52:40 5.912 / 35,4 fps 18:35:39

La puntuación multinúcleo de Geekbench del Pixel 9 Pro de 4.794 es menos de la mitad de los 9.829 del Galaxy S25 Ultra. Hay que remontarse al iPhone 13 Pro de 2021 para encontrar un iPhone con una puntuación tan baja como el Google Pixel más rápido de la actualidad.

En las pruebas prácticas, el Pixel 9 Pro lo pasó regular. La prueba de vídeo Adobe Premiere Rush bloqueó repetidamente nuestros dispositivos Pixel 9 Pro. El Pixel 9 menos potente, usando el mismo procesador, finalmente terminó la tarea en una hora y 18 minutos. El iPhone 16 Pro Max lo hizo en 21 minutos.

Galaxy S25 Ultra (Image credit: Philip Berne / Future)

En los benchmarks de juegos, el Pixel 9 Pro no impresionó mucho. En la prueba 3DMark Wild Life Extreme, el Pixel solo pudo producir 15 fotogramas por segundo, mientras que el Galaxy S25 Ultra logró unos fluidos 35 fps.

La historia es la misma para la duración de la batería. El Pixel 9 Pro XL duró solo 14 horas en nuestras pruebas de resumen, mientras que el iPhone 16 Pro Max superó las 17,5 horas, y el Galaxy S25 Ultra duró más de 18,5 horas. Ah, y esos dos teléfonos también se cargan más rápido.

El problema de rendimiento del Pixel no es tan importante

iPhone 16 Pro (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Y, sin embargo, con todas esas flaquezas, estoy usando un Pixel 9 Pro Fold en este momento y felizmente volveré a mi Pixel 9 Pro estándar hasta que llegue el próximo modelo. ¿Por qué? Porque los smartphones insignia actuales son demasiado potentes sólo porque sí, y los fabricantes de móviles ni siquiera han descubierto qué hacer con toda esa potencia.

Olvídate de los benchmarks. El último diseño de Pixel 9 Pro se siente fantástico, con o sin funda. Hace fotos con colores increíblemente precisos y clava las tomas con poca luz en todo momento. Las funciones "Rodear para buscar" y visión de IA de Google facilitan la respuesta a la pregunta "¿Qué es eso?". - una de las preguntas más habituales en mi vida. La experiencia de uso del teléfono es sencillamente más agradable.

El Pixel 9 Pro es un smartphone más inteligente

(Image credit: Philip Berne / Future)

Ni siquiera se puede decir que los móviles más rápidos sean mejores en IA. El Pixel 9 Pro es el smartphone más eficaz y compatible para las funciones de IA móvil, aunque sea el más lento de todos. Mientras que la IA de Apple es un interrogante perpetuo y Samsung ha cedido en gran medida su mejor trabajo a Google, el Pixel tiene algunas funciones de IA que son realmente útiles y no me hacen sentir como un traidor a mi profesión creativa.

El Pixel hace un gran trabajo filtrando llamadas o incluso haciéndolas en mi nombre. He hecho que el teléfono me reserve cortes de pelo y reservas en restaurantes, y si no hiciera estas cosas por mí, probablemente me olvidaría.

Y lo que es más importante, utilizo el Pixel constantemente para transcribir reuniones, entrevistas o incluso una charla con el ortodoncista de mi hijo. Hace el mejor trabajo haciendo una transcripción útil que es fácil de navegar junto con la grabación de voz real.

Una experiencia elegante por menos dinero

(Image credit: Philip Berne / Future)

La interfaz de Pixel está pulida, es agradable y no se interpone en mi camino. No intenta copiar el iOS de Apple, pero a los usuarios de iPhone les resultará familiar porque es una interfaz muy intuitiva. Aunque la duración de la batería no es de récord, siempre me dura un día entero, y unos minutos de carga mientras conduzco o en la ducha me dan energía más que suficiente.

Lo mejor de todo es el precio. El Pixel 9 Pro XL empieza en 1.199€, que ya es más barato que el Galaxy S25 Ultra y el iPhone 16 Pro Max. También está rebajado más a menudo y se ha visto por menos de 900€ en las últimas rebajas, un descuento que nunca verás en un iPhone insignia.

¿Qué carrera intentas ganar?

El Google Pixel 9 Pro demuestra que la hoja de especificaciones no lo es todo. Pierde todas las batallas de los benchmarks, pero gana la guerra por mi atención diaria. Es un dispositivo construido en torno a la inteligencia práctica, no a la fuerza bruta. En un mundo de supermóviles, el Pixel 9 Pro es un teléfono que parece que realmente trabaja para mí, y no al revés.