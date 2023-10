El Google Pixel 8 no tiene ningún sentido si no puede ofrecer algo que no tengan Apple ni Samsung

Nos gustan muchos los móviles Pixel de Google, y llevamos muchos tiempos probándola. Esa combinación de Android "puro" desde la perspectiva de Google, excelentes cámaras y un interesante diseño en dos tonos nos encanta.

Cada generación de Pixel ha aportado algo nuevo, incluso el truco del sensor de radar Soli del Pixel 4 o el llamativo módulo de cámaras en forma de visor que debutó en el Pixel 6.

Pero desde esa sexta generación Pixel, Google se ha alejado de las características especiales y ha adoptado un enfoque más iterativo. Los Pixel 7 y Pixel 7 Pro fueron una actualización más bien generacional de la serie 6. Y a juzgar por lo que sabemos de los Pixel 8 y Pixel 8 Pro, parece que Google volverá a retocar su última fórmula Pixel en lugar de mostrarnos algo realmente novedoso.

En cierto modo, eso no es malo; el Pixel 6 era genial, y mejorarlo ha hecho que un teléfono impresionante sea aún mejor.

Pero las cosas han cambiado. Samsung ha refinado la gama Galaxy S23, incluido el excelente Galaxy S23 Ultra, mientras que la nueva gama iPhone 15 de Apple, encabezada por el iPhone 15 Pro Max, aporta mejoras lo suficientemente significativas a la fórmula de los teléfonos de Apple como para que los demás se paren y se den cuenta.

Por lo tanto, creemos que los teléfonos Pixel 8 necesitan algo especial para destacar.

Hay que hacer que Pixels suban de nivel

A juzgar por los rumores y las filtraciones, no parece que Google vaya a conseguir destacar simplemente mejorando las especificaciones de los Pixel existentes. Espero que Google cumpla en cuanto al software.

Eso no quiere decir que no lo haya hecho antes. Funciones inteligentes como el Borrador Mágico y la de Enfocar Foto han demostrado ser herramientas fotográficas realmente útiles. Otros han intentado imitar estas funciones, pero no creo que hayan conseguido lo que los Pixel pueden hacer.

Aún así, necesitamos ver más. Queremos nuevas funciones fotográficas con IA que ofrezcan algo realmente especial. Algo que aproveche toda la inteligencia de aprendizaje automático que Google lleva años desarrollando y, digamos, que la combine con técnicas más recientes como la IA generativa para crear una nueva experiencia fotográfica.

Tal y como están las cosas, la fotografía computacional en la que se basan los smartphones para hacer fotos impresionantes, que no siempre son fieles a la realidad, es tan buena que no hay mucho margen para dar grandes saltos de calidad. Así que preferiríamos que esa tecnología se utilizara de forma más creativa, quizá con mejores sugerencias de edición, encuadres inteligentes o la posibilidad de combinar de forma inteligente nuevas capturas con fotos antiguas sin necesidad de Photoshop.

Hasta ahora, la función de Enfocar Fotos es la única opción nueva de la que se ha hablado para los teléfonos Pixel 8. Pero espero que el próximo 4 de octubre, en el evento Made by Google, haya alguna sorpresa.

Igualmente, si Google no se apoya mucho en las mejoras de la cámara para el Pixel 8 y el Pixel 8 Pro, espero que equipe los teléfonos con funciones de IA que puedan ayudar a organizar la vida diaria.

Los Pixel actuales ya son buenos en esto, gracias a la estrecha integración de aplicaciones nativas como Gmail, Google Maps, etc. Pero queremos más.

Queremos recomendaciones de rutas más inteligentes en Google Maps, una gestión del calendario más fluida y un Asistente de Google que entienda mejor el lenguaje natural para no tener que ladrar una serie de comandos secuenciales "OK Google" a mi teléfono.

En resumen, realmente esperamos que los teléfonos Pixel 8 tengan algo inteligente y sorprendente para nuestra mi atención y mantener los móviles propios de Google como rivales reales de Apple y Samsung.