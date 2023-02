Sony se convierte en la Apple del mundo de los videojuegos

Entendemos que ha habido algunas subidas de precios en los últimos años debido a la inflación mundial y a la escasez de chips, pero se nota que en Sony (en lo referente al mundo de los videojuegos), los precios sí que se disparan.

No solo han subido los precios de los juegos (God of War Ragnarök cuesta 79,99€ para la versión de PS5 en la propia PlayStation), sino que nuevos productos como el mando DualSense Edge y el casco PSVR 2 también están teniendo precios de venta recomendados extremadamente altos por parte de Sony, lo cual nos parece realmente un poco inapropiado en los tiempos que corren. Además, por supuesto, tras el lanzamiento original de la PS5, el precio de esa consola también subió de 499,99€ a 549,99€. Así que parece que Sony está adoptando la mentalidad de Apple: la gente está dispuesta a pagar por nuestros productos de todos modos, así que ¿por qué no vamos a cobrar precios más altos?

En Europa, por cierto, sufrimos aún más estos precios más altos, porque aquí en general (para casi todos los productos PlayStation) nos cobran ahora al menos un 10 por ciento más, que en EE. UU., por ejemplo (mientras que antes, los precios en dólares y euros eran a menudo los mismos). Así que aquí los precios se han disparado aún más.

DualSense Edge

(Image credit: Future)

El lanzamiento del DualSense Edge ha sido la gota que ha colmado el vaso.

Está bien que Sony haya lanzado por fin su propio mando "pro" para PlayStation, pero 239,99€ es realmente mucho dinero por un mando que en realidad no representa una gran mejora con respecto al mando DualSense original (que ya era muy bueno). Lo que es bastante decepcionante (especialmente a este precio) es que la duración de la batería es incluso peor que en el DualSense normal.

Puede que sea un mando premium, pero cuando ves que el mando inalámbrico Xbox Elite Serie 2 tiene un precio de venta recomendado de 179,99€ (y a menudo lo encontrarás más barato), empiezas a preguntarte a dónde van a parar esos 60 euros extra. Además, Xbox ofrece el Elite Wireless Controller Series 2 Core (con menos piezas incluidas) por 129,99€. El mando Xbox Elite también durará 40 horas con la batería llena, en lugar de entre 6 y 8 horas con el DualSense Edge.

Ahora bien, este precio y la duración de la batería pueden deberse en parte a la retroalimentación háptica y los gatillos adaptativos que se encuentran en el DualSense (Edge) y no en los mandos de Xbox, por ejemplo, pero esa diferencia de 60€ sigue siendo muy extraña si se tiene en cuenta que los precios de los mandos normales sólo difieren en 10€.

PSVR 2

(Image credit: Sony)

Con el dispositivo PSVR 2 es un poco la misma historia. Este nuevo casco de realidad virtual de Sony aún no se ha lanzado oficialmente, pero ya se han puesto en marcha los pedidos anticipados.

Por 599,99€, puedes comprar el nuevo casco PlayStation VR (sin juegos) y un paquete con el juego Horizon Call of the Mountain te costará 649,99€. Incluso después de la subida de precio de la PS5, te seguirá costando más dinero que la propia consola, lo que significa que también la necesitas para hacer uso de la PSVR 2. Así que para disfrutar de la experiencia completa de la PSVR 2, te gastarás unos 1.150€ y, en realidad, incluso más, ya que probablemente también querrás juegos para tu caro casco de RV.

La página de producto de PSVR 2 dice, entre otras cosas: "Debido a la alta demanda, solo se puede comprar 1 por pedido". Esa alta demanda no parece ser tanta, puesto que hace un par de semanas oímos que Sony ha ajustado sus expectativas después de que se hicieran pocos pedidos anticipados del nuevo casco RV. Es de esperar que eso también envíe una señal a Sony de que los gamers no están dispuestos (mayormente) a seguir pagando cantidades tan elevadas.

Aun así, es difícil justificarse un desembolso de más de 600€ cuando ya te has gastado 550€ (o 500€, si has tenido suerte) en la consola. Parece que va a ser un casco de RV impresionante, pero ya hay mucha competencia en este campo y parece que va a haber mucha más, así que la cuestión es si realmente es la mejor opción a este precio.

Disponibilidad de PS5: ¿quá pasa con la Digital Edition?

(Image credit: Sony)

Ya hemos mencionado el aumento de precio de la PS5, pero también es bien sabido que conseguir una PS5 ha sido difícil, ya desde su lanzamiento en el 2020.

Técnicamente, la PS5 estuvo "disponible" por 500€ durante casi dos años, pero la escasez de existencias sigue siendo algo notable más de dos años después (aunque parece que ya está mejorando un poco). Habrá muchos gamers de PlayStation que hayan tenido que desembolsar más para su PS5 o que aún no hayan podido comprar una (a un precio razonable).

Actualmente, también solemos ver que el stock de PlayStation 5 se expande sobre todo en forma de ofertas y packs, y por un pack de este tipo vuelves a pagar fácilmente más de 600€.

Así que la PS5 estándar sin extras sigue siendo muy difícil de conseguir, pero por cierto, ¿dónde ha ido a parar la PS5 Digital Edition? Puede que ya ni siquiera supieras que existía, porque casi nunca vimos esta versión de la PS5 (después de un pequeño número en el lanzamiento) pasando por las actualizaciones de stock tampoco. Sony recalcó durante el anuncio de la PS5 que esta Digital Edition es igual de potente y, además, cien euros más barata que la PS5 estándar, pero no ayuda en nada que no puedas comprar esta versión en ningún sitio.

Ofrecer un modelo adicional a un precio inferior (con las mismas prestaciones) es en realidad una gran ventaja en las actuales condiciones económicas, aunque la PS5 Digital Edition tenga ahora un PVP recomendado de 449,99€ en lugar de 399,99€. Con esta opción más barata, Sony puede complacer un poco a los consumidores, pero la propia compañía parece haberse olvidado un poco (quizás a propósito) de esta versión.

La PlayStation exclusiva de Sony

Sony parece estar un poco en un éxito continuo desde la PS2 y, exceptuando algunos baches en el camino, siempre ha conseguido estar en la cresta de la ola.

De hecho, tras el éxito de la PS2, la PS3 se lanzó a un precio muy elevado (sobre todo en aquella época) de al menos 499€. Hubo muchas críticas al respecto y eso también contribuyó a reforzar la posición de la Xbox 360 en el mercado y, en consecuencia, también cambió el enfoque de la PS4.

Sony consiguió ofrecer la PS4 por cien euros menos que la Xbox One, convirtiendo esta vez a PlayStation en el "chico bueno". Ahora, sin embargo, parece que la compañía va a repetir este patrón de nuevo tras el éxito de la PS4, subiendo los precios sustancialmente porque la gente comprará los productos de todos modos.

Esto es bastante decepcionante, sobre todo en estos tiempos de dificultades económicas, y por lo que parece vemos con el PSVR 2, puede que no sea el caso que la gente compre los productos de todos modos. Así que esperamos que Sony consiga un poco de empuje hacia atrás, para que no se desconecten del resto de la competencia como Apple y comiencen a hacer sólo productos premium con precios premium, donde se paga en gran medida por el nombre de la marca. Al fin y al cabo, esa competencia hace que tengamos mejores productos.

Así que Sony, por favor, ten un poco de consideración con la cartera de los pobres consumidores que te ganaste en la anterior generación de consolas con tu precio más razonable y con esta revolucionaria forma de compartir juegos de segunda mano: