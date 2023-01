DualSense Edge: todo lo que necesitas saber sobre el mando profesional de PS5

El DualSense Edge es el debut del mando "Pro" de Sony, una perspectiva muy emocionante para los gamers de PS5. Sin embargo, el escepticismo en torno a su lanzamiento se ha apoderado de muchos interrogantes sobre qué lo diferenciará del mando DualSense estándar. Dicho esto, hay mucho que esperar, y hemos recopilado todo lo que sabemos sobre el próximo lanzamiento para responder a algunas de las preguntas más candentes.

En comparación con el mando inalámbrico DualSense normal, el DualSense Edge ofrecerá funciones mejoradas. El DualSense ha sido muy elogiado por sus características a medida con la PS5, incluyendo su respuesta háptica y gatillos adaptativos. Por tanto, el Edge tiene mucho que ofrecer. Por no hablar de un precio aún mayor que justificar.

El mando inalámbrico Xbox Elite y el mando inalámbrico Xbox Elite Serie 2 tienen un diseño impecable para las series X y S de Xbox, así que hace tiempo que se necesitaba un mando avanzado para PS5.

DualSense Edge: directo al grano

¿De qué se trata? El mando DualSense de "Elite" de Sony

El mando DualSense de "Elite" de Sony ¿Cuándo puedo comprarlo? El 26 de enero del 2023

El 26 de enero del 2023 ¿En qué consola se puede jugar? PS5

DualSense Edge: precio y fecha de lanzamiento

Gracias a un reciente tráiler de características (opens in new tab) y a una publicación en el blog de PlayStation (opens in new tab), ya tenemos la fecha de lanzamiento y el precio de DualSense Edge. Con un precio de venta al público de 199,99$ (al cambio y con el recargo por importación, esperamos unos 230 - 250€), el pad se lanzará mundialmente el 26 de enero de 2023. Eso es aproximadamente un mes antes de las PSVR 2.

Esto sitúa al DualSense Edge muy por encima del Xbox Elite Wireless Controller Series 2 de Microsoft, que se vende por 150€. Dado que Sony ha subido el precio de la PS5, no nos sorprende que los accesorios hayan seguido su ejemplo. El DualSense cuesta 70€, mientras que el mando inalámbrico Xbox es algo más barato: 60€.

En Europa, los pedidos anticipados de DualSense Edge y el módulo de mando reemplazable son exclusivos de la tienda PlayStation Direct (opens in new tab). Sin embargo, más adelante se ofrecerá a "otros minoristas", desde el 23 de febrero, aunque no se han detallado las compañías.

DualSense Edge: diseño

(Image credit: Sony)

La silueta del DualSense Edge es prácticamente idéntica a la del mando estándar. Pero eso no es malo. El DualSense ya es un mando de diseño elegante y cómodo que no necesitaba mucho refinamiento.

Sus diferencias estéticas son más evidentes. El panel táctil central es de un limpio color negro mate, con la iconografía de PlayStation de cuadrados, círculos, cruces y triángulos. El d-pad y los botones frontales también han pasado del blanco del original al negro. Se trata de un contraste sorprendente con el mando DualSense blanco estándar.

La parte inferior del mando, donde está el micrófono, el botón PS y los sticks analógicos, es ahora de un negro más brillante. Los sticks, los gatillos y la parte trasera del mando parecen tener un agarre más resistente y texturizado.

DualSense Edge: batería

(Image credit: Sony)

El mayor inconveniente del DualSense es la escasa duración de su batería. Con una duración de entre 4 y 10 horas con una sola carga, queda muy por debajo de las almohadillas de los sistemas de la competencia.

Sin embargo, Sony ha confirmado que la duración de la batería del DualSense Edge será "moderadamente inferior" a la del pad básico. No se han dado cifras concretas, pero en el peor de los casos la batería del Edge durará entre 3 y 9 horas, según las declaraciones de Sony.

Es algo que Sony debería haber querido mejorar con respecto al DualSense, aunque sólo fuera una mejora de una hora o dos. En comparación, la batería de la Xbox Elite Series 2 dura entre 35 y 40 horas con una sola carga. Parece que el Edge no sólo se quedará corto, sino que incluso puede que esté por detrás del DualSense normal.

DualSense Edge: funciones

(Image credit: Future)

Puede que el DualSense Edge tenga un buen aspecto, pero su valor como pad profesional se juzgará por sus características. En su mayor parte, parece que Sony está haciendo todo lo posible en este sentido.

Como era de esperar, el Edge va a ser muy modular. Los sticks, las tapas de los sticks y los agarres se pueden cambiar y ajustar según tus preferencias personales. La disposición de los controles y la sensibilidad también son totalmente personalizables. Los jugadores no sólo podrán personalizar por completo la disposición de los botones, sino que también podrán ajustar las zonas muertas de los sticks, así como la distancia de recorrido del gatillo y la sensibilidad.

Todo esto se puede hacer, sobre la marcha, desde el propio mando. Un botón Fn (función) específico abrirá una interfaz de usuario independiente que permitirá a los jugadores personalizar los ajustes del mando en cualquier momento. Además, podrás guardar perfiles para cuando más los necesites. ¿Vas a cambiar de Demon's Souls a Gran Turismo 7? El cambio de perfil garantizará que tu configuración de control sea la adecuada, independientemente del título al que estés jugando.

Puedes esperar que vuelvan todas las mejores funciones de DualSense. La respuesta háptica, los gatillos adaptativos y los controles de movimiento están presentes en el Edge. Por último, todo viene en una funda de transporte incluida, y puedes cargar el mando mediante una conexión USB mientras está guardado dentro.

DualSense Edge - Preguntas frecuentes

¿Merece la pena el DualSense Edge? El DualSense Edge está pensado para mejorar el DualSense 5 y convertir a los buenos jugadores en grandes gamers. Se dice que este mando avanzado presenta el diseño más ergonómico para que jugar durante largos periodos de tiempo resulte cómodo y, al mismo tiempo, te ayude a dar lo mejor de ti. Así que, si eres un jugador competitivo, vale la pena que pruebes el DualSense Edge para mejorar tu juego y asegurarte de que sacas el máximo partido a tu consola.

¿Cuánto dura la batería del mando inalámbrico DualSense? La duración de la batería DualSense oscila entre 4 y 10 horas, lo que puede ser poco para los gamers que se sientan a jugar partidas intensivas durante horas. Sin embargo, Sony ha confirmado que la duración de la batería del Edge será "moderadamente más corta". Eso podría significar que la duración de la batería se reducirá hasta 3 horas con una carga completa.