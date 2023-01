The Last of Us ya se ha convertido en un gran éxito - pero probablemente no hará historia en HBO Max

The Last of Us atrajo a millones de espectadores.

Es oficial: la serie de The Last of Us es tan contagiosa como esperábamos.

La muy esperada serie post-apocalíptica es el segundo estreno más visto en la historia de HBO y HBO Max, sumando 4,7 millones de telespectadores el pasado domingo 15 de enero en Estados Unidos.

En una nota de prensa, HBO ha revelado que su adaptación live-action del popular videojuego The Last of Us, protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey, atrajo en su estreno el doble de espectadores que el primer capítulo de la segunda temporada de Euphoria. Euphoria, la exitosa serie protagonizada por Zendaya, alcanzó una media de 19,5 millones de espectadores por episodio, por lo que los primeros resultados de The Last of Us sugieren que podría triunfar más todavía. Por otro lado, según Samba TV, el estreno de The Last of Us tuvo un 62% más de audiencia que la segunda temporada de The White Lotus.

The Last of Us ha superado a la temporada a 2 de The White Lotus y a la temporada 2 de Euphoria. (Image credit: Samba TV)

El excelente comienzo de la serie era de esperar. The Last of Us, basada en gran medida en la galardonada serie de videojuegos de Naughty Dog, fue aclamada por la crítica antes de su estreno y alcanzó un 99% y un 96% de índices certificados de crítica y público en Rotten Tomatoes (opens in new tab): está claro que todo el mundo está de acuerdo en que es buena.

Craig Mazin y Neil Druckmann, codirectores y productores ejecutivos de la serie, han declarado esto en un comunicado: "Nuestro objetivo era simplemente hacer la mejor adaptación posible de esta entrañable historia para el mayor público posible. Estamos encantados de ver cuántos fans, tanto antiguos como nuevos, han acogido 'The Last of Us' en sus hogares y en sus corazones."

Por desgracia, no se han facilitado datos de fuentes ajenas a HBO, por lo que es difícil determinar la popularidad de The Last of Us en todos los países del mundo, pero si esas cifras se parecen en algo a las que la serie ha conseguido en Estados Unidos, entonces The Last of Us podría ser el mayor éxito televisivo de 2023 hasta el momento.

Los dragones vencen a los hongos

La Casa del Dragón sigue siendo el rey de HBO Max. (Image credit: HBO)

Por impresionantes que sean las cifras alcanzadas por The Last of Us, los números de audiencia de su estreno todavía se quedan lejos de otra serie de HBO: La Casa del Dragón (opens in new tab).

La serie precuela de Juego de Tronos atrajo a casi 10 millones de espectadores cuando se estrenó en HBO Max en agosto de 2022; un éxito rotundo que demostró que la versión live-action de HBO de la obra literaria de George R.R. Martin aún no estaba muerta. La Casa del Dragón siguió volando alto en las semanas siguientes, y la serie de fantasía promedió entre 9 y 9,5 millones de suscriptores por episodio, incluyendo un botín de 9,3 millones para el capítulo final de la temporada 1.

Por lo tanto, The Last of Us todavía tiene un largo camino por recorrer para alcanzar, o superar, a La Casa del Dragón, y francamente, es poco probable que lo consiga.

¿Por qué? Pues porque por muy malo que fuera el final (opens in new tab) de la serie original, Juego de Tronos, ha quedado demostrado que sigue siendo una de las series y franquicias más populares que hay. Como precuela de los acontecimientos que ocurren en esa serie, La Casa del Dragón ya contaba con una base de fans preestablecida, lo que significa que siempre fue de esperar que atrajera a los espectadores, incluso aunque luego hubiera resultado ser una mala serie (cosa que finalmente no ha pasado, ya que está muy bien).

The Last of Us puede presumir de tener su propia base de fans. Sin embargo, aunque los videojuegos son cada vez más populares en la cultura general, no están tan arraigados en el público como las series de televisión. Por lo tanto, la serie The Last of Us necesitará tiempo para aumentar la base de seguidores de la franquicia.

No obstante, si te sirve de consuelo, el primer episodio de Juego de Tronos sólo atrajo a 2,2 millones de espectadores en Estados Unidos en abril de 2011. El estreno de The Last of Us supera con creces esa cifra, por lo que puede consolarse con el hecho de haber superado a una serie de Juego de Tronos. Si The Last of Us recibe más temporadas, y, a juzgar por su cuota de audiencia actual, es muy probable, cabe esperar que le haga la competencia a La Casa del Dragón en la segunda temporada y en las siguientes.