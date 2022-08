El éxito rotundo de La Casa del Dragón demuestra que Juego de Tronos aún no ha muerto

Juego de Tronos ha muerto, larga vida a Juego de Tronos.

Parece que las noticias sobre la muerte de Juego de Tronos exageraban. ¿Por qué? Porque La Casa del Dragón (opens in new tab), el primer spin-off de la adaptación de acción real de HBO de las queridas novelas de fantasía de George R. R. Martin, acaba de convertirse en el estreno de serie más visto en la historia de HBO.

En un comunicado de prensa, Warner Bros. Discovery (WBD), propietaria de HBO y de su cadena hermana HBO Max, ha revelado que el primer episodio de House of the Dragon atrajo a casi 10 millones de espectadores durante la noche del estreno sólo en Estados Unidos. Warner Bros. Discovery también confirmó que House of the Dragon fue el mayor lanzamiento de una serie en América Latina, así como en Europa, Oriente Medio y África en HBO Max, es decir, donde está disponible la plataforma. Por el momento, no se dispone de datos sobre cómo le fue en Sky Atlantic en el Reino Unido o en Foxtel en Australia.

Además, el interés por Juego de Tronos se disparó entre los suscriptores de HBO Max en las semanas previas al estreno de La Casa del Dragón. WBD confirmó que la serie de fantasía de ocho temporadas ha tenido un crecimiento semanal desde junio, con una participación total de la audiencia un 90% mayor en los días previos al estreno de Casa del Dragón, en comparación con las semanas previas.

Está claro, pues, que el público no ha dado la espalda por completo a la franquicia de Juego de Tronos, lo que se considerará una gran victoria para Warner Bros. Discovery, sobre todo teniendo en cuenta que algunos críticos de la industria (opens in new tab) sugerían que, a raíz de la denostada octava temporada de Juego de Tronos, el interés mundial por La Casa del Dragón, y por Juego de Tronos en general, había disminuido.

La Casa del Dragón reina en las apuestas televisivas de HBO Max... (Image credit: HBO)

El rotundo éxito de La Casa del Dragón da un breve respiro a Warner Bros Discovery (la marca creada por la reciente fusión de las dos compañías) tras semanas de mala prensa. El conglomerado se ha enfrentado a una fuerte reacción del público por la cancelación de la película Batgirl del DCEU, además de la eliminación de numerosas series y películas favoritas de los fans de HBO Max.

De la misma manera que la cuarta temporada de Stranger Things (opens in new tab) proporcionó cierto alivio a Netflix en medio de sus recientes problemas financieros y de suscriptores, La Casa del Dragón parece haber hecho lo mismo para WBD. La gente está hablando de las escenas más brutales de la nueva serie más que de los problemas de la corporación: la serie de HBO Max fue el principal trending topic de Twitter durante 14 horas seguidas después del estreno.

La implicación del propio Martin en la creación de La Casa del Dragón seguro que también ha contribuido a su éxito de la noche a la mañana. El aclamado autor reveló recientemente (a través de la revista WSJ (opens in new tab)) que tuvo un papel más destacado en la serie derivada que en las últimas temporadas de Juego de Tronos. Teniendo en cuenta que tres de las cuatro últimas temporadas de Juego de Tronos fueron las peores de su historia, la influencia de Martin en la estructuración de la serie original, los hilos argumentales, la madurez de los temas y los arcos de los personajes desempeñaron un papel importante en su éxito inicial. La Casa del Dragón se habrá beneficiado de la amplia labor de consultoría de Martin en su desarrollo, ya que los 10 primeros episodios de la serie se beneficiaron de su participación.

La Casa del Dragón aún está en pañales, pero todo apunta a que tendrá el mismo éxito que tuvo Juego de Tronos hace una década. Warner Bros. Discovery puede alegrarse de su prometedor comienzo, y no sólo por el hecho de que alivia la presión sobre la atribulada organización. La compañía tiene otros spin-offs de Juego de Tronos en desarrollo (una serie centrada en Jon Snow y La Serpiente del Mar, entre otros) y el éxito inicial de La Casa del Dragón demuestra que todavía hay público para la ficción basada en Poniente.

A la luz de sus recientes problemas, WBD necesitaba una gran victoria, y La Casa del Dragón ha conseguido dos: una para la corporación en general, y otra para su franquicia de acción en vivo de Juego de Tronos. La Casa Targaryen, los dragones y el drama político no han llegado todavía a su fin.