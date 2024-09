La temporada 2 de The Last of Us se estrenará en la «primera mitad» de 2025

The Last of Us season 2

Se espera que la segunda temporada de The Last of Us se estrene en la «primera mitad» del año que viene, según Casey Bloys, jefe de HBO.

En declaraciones a Deadline tras la ceremonia de entrega de los Primetime Emmys 2024, Bloys dio a entender que la popularísima serie dramática distópica volvería a nuestras pantallas antes del 30 de junio de 2025. A la pregunta de cuándo llegaría la segunda temporada de The Last of Us a la plataforma de streaming Max de HBO y Warner Bros. Discovery (WBD), Bloys respondió: «Bueno, todo lo que diré ahora, generalmente la primera mitad del año, espero que [The Last of Us temporada 2 y la reciente ganadora del Emmy Hacks] estén en la ventana de los Emmy [para 2025].»

El comentario de Bloys no sorprenderá a nadie que haya seguido el desarrollo de la segunda temporada. El próximo capítulo de The Last of Us lleva en marcha desde que se renovó a principios de 2023 y, con el inicio del rodaje en enero de 2024 y su conclusión a finales de agosto, su fase de posproducción -salvo algún que otro nuevo rodaje- está muy avanzada. HBO prácticamente confirmó que una de las mejores series de Max regresaría el año que viene en un emocionante nuevo tráiler de Max que también contenía fragmentos de la segunda temporada de The Last of Us, pero es agradable saber que llegará más pronto que tarde.

Un día perfecto para un brote zombi

(Image credit: HBO)

Aunque me alegro de que el plazo de estreno de la segunda temporada de The Last of Us se haya acortado a los seis primeros meses de 2025, sigue siendo difícil determinar cuándo se estrenará la próxima entrega en Max. Incluso si su fase de posproducción se alarga, es probable que sólo se descarte un regreso en enero o febrero de 2025 para la serie protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey.

Pero hay una fecha en concreto que sería una fecha de estreno perfecta para la segunda temporada de The Last of Us. Y no, no me estoy refiriendo al "día 1" que, para quien no esté familiarizado con la serie de juegos The Last of Us de Naughty Dog, en la que se basa la serie de HBO, tuvo lugar el 26 de septiembre. Me refiero al 19 de junio.

¿Por qué es tan especial esa fecha? Porque es cuando The Last of Us Part 2 se lanzó originalmente en PlayStation 4. De hecho, la esperada secuela del videojuego de Naughty Dog se lanzó el 19 de junio de 2020, por lo que sería especialmente apropiado que la segunda temporada de la serie de televisión The Last of Us, que adaptará fielmente grandes partes de la historia del mencionado juego, llegara en esa fecha.

El único problema de mi teoría es que el 19 de junio de 2025 cae en jueves. Tradicionalmente, HBO estrena nuevas series, o nuevas temporadas de una serie, los domingos por la noche, lo que dificulta mi propuesta. Pero, con la cadena de cable estadounidense optando por estrenar el primer episodio de El Pingüino, el primer spin-off televisivo de The Batman de 2022, que se estrena en Max y HBO este jueves (19 de septiembre), el Día Mundial de la Mujer ha empezado a mostrar su voluntad de experimentar con su formato habitual de calendario de estrenos. No apuestes entonces en contra de que la segunda temporada de The Last of Us haga lo mismo, si HBO y WBD permiten que se estrene en el quinto aniversario de la segunda entrega de la franquicia de videojuegos.

