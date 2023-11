The Last of Us temporada 2 contendrá material totalmente nuevo que fue recortado de los juegos originales

Es posible que los fans de The Last of Us quieran echar un vistazo a la versión remasterizada de la segunda parte cuando llegue.

El cocreador de The Last of Us, Neil Druckmann, ha confirmado que la segunda temporada de la serie incluirá material inédito que fue recortado de los juegos originales.

En declaraciones a Entertainment Weekly (EW), Druckmann ha revelado que la segunda temporada de The Last of Us incluirá "un elemento de un nivel recortado" que quedó fuera de The Last of Us Part II, el segundo juego de la multipremiada franquicia de videojuegos de Naughty Dog.

Druckmann, presidente de Naughty Dog y copresentador de la popularísima adaptación televisiva de la serie de videojuegos de Max, no reveló cuál de los tres niveles eliminados de la segunda parte se incluirá en la segunda temporada de la exitosa serie.

Sin embargo, Naughty Dog ha revelado que dichas misiones, conocidas como los niveles perdidos, aparecerán en la próxima edición remasterizada de The Last of Us Part II, por lo que los fans de la serie de televisión y de la franquicia de videojuegos estarán estudiando detenidamente el nuevo material del remake para averiguar cuál estará en la segunda temporada.

Está previsto que la segunda temporada de The Last of Us comience a rodarse a principios de 2024. (Image credit: Liane Henstcher/HBO)

"A modo de adelanto, diré que hay al menos un elemento de un nivel de corte previsto [para] la serie", sugirió Druckmann. "Lo digo con la advertencia de que aún no hemos empezado a rodar la serie y todo está sujeto a cambios en función de lo que, en última instancia, consideremos que será mejor para la serie".

Por desgracia, como Druckmann alude, pasará algún tiempo antes de que sepamos qué escena podría hacerse un hueco en la segunda temporada de The Last of Us. Las cámaras aún no han empezado a rodar en la próxima entrega de la aclamada serie de televisión de HBO, pero un reciente anuncio en Production Weekly (visto por Collider) parece confirmar que la fotografía principal comenzará en enero de 2024. Si esto es cierto, la segunda temporada de The Last of Us no se emitirá en Max en EE.UU., Sky en el Reino Unido y Binge en Australia hasta 2025.

Lo que los niveles perdidos de The Last of Us Part II podrían decirnos sobre la segunda temporada

La edición remasterizada de The Last of Us Part II podría revelar más sobre la próxima entrega de su homónimo televisivo (Image credit: Naughty Dog)

Según Druckmann, los niveles perdidos ofrecerán a los fans un "vistazo al desarrollo original de The Last of Us Part II y profundizarán en el aprecio de los fans por el trabajo creativo del estudio". Los jugadores que adquieran la versión remasterizada de The Last of Us Part II, que llegará el 19 de enero de 2024, no podrán jugar a estos niveles, según EW. Sin embargo, contarán con elementos interactivos (esencialmente, contenido en el que los jugadores pueden desempeñar un papel activo, aunque limitado) acompañados de comentarios de los desarrolladores.

¿Qué mostrarán los niveles perdidos? Druckmann explicó a EW que una de las secuencias se centrará en "una larga escena de fiesta en Jackson [en el estado de Wyoming] que ofrece más información sobre la vida de Ellie en la ciudad", mientras que en otra se verá a la protagonista de la franquicia siguiendo algo (o a alguien) hasta un almacén de montaña cerca de Jackson.

Es posible, entonces, que The Last of Us temporada 2 incluya una de estas escenas. Por supuesto, podría contener la tercera y última secuencia, sobre la que Druckmann no ha dado más detalles. Pero bueno, dados sus comentarios sobre el dúo anterior, tenemos alguna idea de qué esperar cuando una de las mejores series de Max regrese, con suerte, en 2025.

El rodaje de la próxima entrega de la serie de televisión también tendrá que acelerarse si los rumores sobre la contratación de Pedro Pascal para interpretar a Reed Richards/Mr. Fantástico en la película de los Cuatro Fantásticos de Marvel son ciertos. Según ProductionList.com, la película de la Fase 6 del UCM comenzará a rodarse a mediados de enero de 2024, así que, a menos que Pascal divida su tiempo entre ambos proyectos (y, potencialmente, su trabajo en la cuarta temporada de The Mandalorian en Disney+), habrá conflictos de agenda en algún momento.