Pedro Pascal ficha por los Cuatro Fantásticos de Marvel y Vengadores 5 pierde a su director

Pedro Pascal, de The Last of Us, podría ser el próximo gran nombre en unirse al MCU.

Al parecer, Marvel ha encontrado a uno de los protagonistas de su película de Los Cuatro Fantásticos: el actor Pedro Pascal.

Según Deadline, Pascal ha mantenido conversaciones con la filial de Disney para interpretar al elástico superhéroe Mister Fantástico/Reed Richards en la próxima película. Sin embargo, SlashFilm y DanielRPK afirman que Pascal ya ha firmado para el proyecto, lo que significa que podría ser sólo cuestión de tiempo antes de que se haga un anuncio oficial.

Si los informes son ciertos, será un gran golpe para Marvel. Pascal es uno de los actores más solicitados de Hollywood, y en los últimos años ha protagonizado muchas películas y series populares. Tras su papel en Juego de Tronos, Pascal ha interpretado papeles destacados como Din Djarin en The Mandalorian y Joel en la adaptación televisiva de HBO de The Last of Us, además de mostrar sus dotes cómicas junto a Nic Cage en The Unbearable Weight of Massive Talent.

Según Justin Kroll, periodista de Deadline, Pascal podría compaginar su papel en la película de los Cuatro Fantásticos de Marvel con su próximo trabajo en Gladiator 2, una de las nuevas películas más esperadas de 2024, y la segunda temporada de The Last of Us. No está claro qué impacto tendrá su posible papel en Marvel en su capacidad para seguir interpretando a Djarin en el universo de Star Wars.

Sources say not only should Pascal be able to shoot GLADIATOR 2 and season 2 of LAST OF US but it is also likely that he will be able to shoot Zach Cregger’s WEAPONS at some point as well. https://t.co/VIuaBX2WuFNovember 15, 2023 See more

A pesar de los diversos problemas que han rodeado al Universo Cinematográfico Marvel (UCM) en los últimos tiempos, Cuatro Fantásticos es uno de los proyectos más esperados del estudio. El anuncio de la película de la Fase 6 de Marvel en julio de 2019 despertó una gran expectación entre los fans del UCM y, en los años posteriores, los rumores sobre el reparto se han disparado, con múltiples estrellas de renombre vinculadas a los distintos miembros del supergrupo.

De hecho, Vanessa Kirby, estrella de Misión Imposible 7, declaró en exclusiva a TechRadar que "sería un honor" interpretar a Sue Storm/Mujer Invisible en la película, después de que se la relacionara constantemente con el papel. Otros rumores sobre el reparto de Los Cuatro Fantásticos también han provocado un gran revuelo entre los fans del UCM, con Adam Driver, Antonio Banderas, Javier Bardem, Joseph Quinn, Jodie Comer, Margot Robbie y Ebon Moss-Bachrach como posibles candidatos.

Por si sirve de algo, el director de Los 4 Fantásticos, Matt Shakman, quiere que ignoremos las especulaciones sobre el reparto y esperemos a que se revele oficialmente. Ahora que la huelga de actores ha terminado, esperemos que nos den una pronto.

A los Vengadores les va a costar reunirse

Se cree que el director de Shang-Chi ya no está involucrado en el desarrollo de Vengadores 5. (Image credit: Marvel Studios/Disney)

El posible reparto de Pascal en Cuatro Fantásticos sería estupendo para Marvel, pero no todo son buenas noticias para el estudio.

Según otro informe de Deadline, Daniel Destin Cretton, que dirigió Shang-Chi en 2021, ya no dirigirá Vengadores: La Dinastía Kang. Según el artículo, la salida de Cretton es "amistosa" y el cineasta continuará trabajando en otros proyectos de Marvel, incluyendo una secuela de Shang-Chi y la próxima serie de Disney Plus Wonder Man, que muchos creían que había sido eliminada, pero que ahora estará bajo el nuevo sello Marvel Spotlights junto a la serie de televisión Marvel Echo.

Cretton fue contratado para dirigir Vengadores: La Dinastía Kang en julio de 2022, pero el panorama cinematográfico ha cambiado mucho desde su nombramiento. En los últimos 12 meses, Marvel ha sido criticada por el exceso de trabajo supuestamente "sistémico" de los artistas de efectos visuales, ha tenido que lidiar con la ya resuelta huelga de actores y guionistas, y ha visto cómo muchas de sus películas y series de televisión luchaban por captar la imaginación de los fans.

Estos problemas han provocado múltiples retrasos en las películas del UCM, lo que significa que los fans de Marvel de todo el mundo solo podrán ver una película del CM, Deadpool 3, en los cines el año que viene. La programación televisiva del estudio también se ha visto afectada, aunque la segunda temporada de What If...? se estrenará a tiempo para Navidad, antes de que Echo llegue en enero de 2024.

No está claro por qué Cretton parece haberse alejado de la próxima película de Los Vengadores, pero podría deberse a conflictos de agenda. Nos hemos puesto en contacto con Disney para que comente estos rumores sobre Pascal y Cretton, y actualizaremos este artículo si recibimos alguna respuesta.