El iPhone plegable puede superar a Samsung si consigue solucionar este molesto problema

Hay muchos indicios de que Apple se expandirá al mercado de los plegables el año que viene, lanzando, o bien un iPhone plegable, o un iPad mini plegable (este último es el que parece más probable), y creo que hay algo que Apple podría hacer para superar a Samsung y que su dispositivo se gane el primer puesto de nuestro ranking de mejores móviles plegables.

Los esfuerzos que Samsung lleva haciendo años por pulir y perfeccionar la tecnología plegable son dignos de mi admiración. El Samsung Galaxy Z Fold 4 y el Galaxy Flip 4 son sin dudas los mejores plegables del mercado. Me encantan ambos dispositivos, gracias a su diseño, su productividad, incluso sus cámaras, y algunos extras como el modo Flex del Flip que permite colocarlo sobre la mesa haciéndolo un terminal realmente útil. Ahora bien, aunque creo que Samsung ha conseguido casi perfeccionar sus plegables, hay algo concreto que todavía necesitan resolver, y es algo que Apple podría aprovechar para superar a la compañía surcoreana. La cosa va sobre el polvo.

Cuando llevas el Samsung Galaxy Z Fold 4 o el Z Flip 4 en tu bolsillo, en tu bolso o mochila, obviamente los tienes plegados, ya que para empezar, si no el Fold no cabe, y el Flip, aunque plegado ocupa poco espacio, no querrás guardarlo abierto para que se compra.

Pues bien, cualquiera que haya usado cualquiera de estos dos plegables, se habrá dado cuenta que hay una constante inevitable: cuando los sacas, sus pantallas están repletas de polvo, casi parece que hubiera nevado dentro del móvil. Y eso no mola. Es polvo, lo cual es algo anti-higiénico. Es como si Samsung hubiera incorporado una aspiradora dentro de sus plegables. Fuera de bromas, de verdad que las pantallas del Fold y del Flip atraen cualquier mínima partícula que tengas en tu bolsillo o bolso. Es exagerado.

Al final te acostumbras a pasarlos por tu camiseta para limpiarlos antes de usarlos, ya que por mucho que soples ese polvo se queda pegado.

Y esto, crea un nuevo problema. Bueno, para explicarlo primero es importante entender cómo son estas increíbles pantallas plegables.

Si abres un Z Fold 4 y observas de cerca los bordes de la pantalla, te darás cuenta de que la pantalla se desliza casi imperceptiblemente por debajo del pequeño borde de plástico que la rodea. Sin este espacio para moverse, el cristal podría romperse al plegar el teléfono. Por otro lado, en el Z Flip 4 el borde es un poco más fino. Pues bien cada vez que limpio con mi camiseta la pantalla de uno de los plegables, ese polvo que trato de limpiar se va acumulando en los bordes. Y una vez más, puedes tratar de soplar para quitarlo, pero eso no siempre funciona.

Investigando en Reddit, he visto que hay varias publicaciones de gente quejándose de lo mismo; de la acumulación de polvo en estos bordes. Y claro, la mayor preocupación, y el gran problema con esto, es que ese polvo podría entrar dentro del dispositivo a través de esa pequeña brecha que hay entre la pantalla y el revestimiento del móvil. Tengo que decir que creo que a mí no me ha pasado, pero en Reddit sí que vi comentarios de gente que ha dicho que les ha pasado con algunos modelos anteriores de Fold.

Entiendo que la pantalla de cualquier móvil puede acumular polvo a veces cuando tenemos el teléfono en el bolsillo, pero no a este nivel. Sea por lo que sea, las pantallas plegables atraen el polvo como si fueran imanes. Supongo que es debido a algún tipo de carga eléctrica estática que se acumula en el hueco entre los lados plegados de la pantalla.

Esto es un problema molesto... pero también es una gran oportunidad para Apple.

Si Apple realmente está trabajando en un iPhone plegable (o iPad), tal y como sugieren los rumores, la compañía debería tener muy en cuenta este problema de los plegables de Samsung. No sé qué pueden hacer para solucionar este problema con el polvo, pero tal vez sería interesante tratar de implementar algún tipo de revestimiento antiestático en las pantallas. En segundo lugar, Apple podría investigar cómo cerrar aún más ese hueco para evitar que entre el polvo. Y si no, en el caso del iPad mini plegable, podría tener pequeñas solapas que cubran la tapa cuando el dispositivo esté plegado.

Por supuesto, quiero dejar claro que este problema con el polvo, no es motivo suficiente como para dejar de comprar los plegables de Samsung, ya que son dispositivos geniales. Este es un pequeño inconveniente, pero simplemente quiero decir que si Apple consigue solucionarlo, y que sus plegables no sean imanes para el polvo, ya tendrían un buen eslogan para su campaña publicitaria, en plan "compra plegables sin polvo". Sería además como una indirecta para Samsung.

Por último, cabe señalar que en verano de 2023 esperamos que se lancen los próximos Samsung Galaxy Z Fold 5 y Galaxy Z Flip 5, y quien sabe, tal vez Samsung consiga solucionar con ellos este problema.