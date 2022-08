Una de las mejores características del Samsung Galaxy Z Fold 4 podría llegar a los modelos anteriores

El Samsung Galaxy Z Fold 4 (opens in new tab) supone una mejora frente a su predecesor, el Samsung Galaxy Z Fold 3 (opens in new tab), en varios aspectos, pero aunque cuenta con un chip más rápido y otras mejoras en su hardware, la verdad es que muchas de sus características mejoradas las encontramos en el software. Ahora, parece que al menos una de esas novedades del software podría llegar a los modelos más antiguos del Galaxy Z Fold.

Esto es lo que ha afirmado el filtrador @TheGalox_ (opens in new tab) en Twitter, concretamente, que los modelos anteriores del Samsung Galaxy Z Fold recibirán la nueva función de la barra de tareas junto con One UI 4.1.1 a finales de este año.

La barra de tareas que mencionan es una nueva barra situada en la parte inferior de la pantalla y que está visible mientras usas las distintas aplicaciones del móvil plegable (opens in new tab). En esta barra de tareas encontramos accesos directos a las aplicaciones favoritas, junto con los iconos de las aplicaciones utilizadas recientemente, y puedes arrastrar cualquiera de ellas hacia arriba para abrirlas en modo de pantalla dividida, lo que simplifica la multitarea.

Previous Galaxy Z Fold devices will get the new Taskbar introduced with the Z Fold4 alongside One Ui 4.1.1 "later this year" pic.twitter.com/PUBxGpyfNIAugust 13, 2022

Está claro que es una función realmente útil, que te ayuda a sacar el mayor provecho posible a la gran pantalla del Galaxy Z Fold 4, por lo tanto, sería genial que esta novedad llegara también a los modelos anteriores del Fold.

Lo cierto es que el filtrador no concreta si esta novedad llegará a todos los Galaxy Z Fold anteriores, o solo a algunos de ellos, pero teniendo en cuenta que el modelo original (que es el más antiguo) recibió la actualización a One UI 4, creemos que es muy probable que también reciba la siguiente, One UI 4.1.1, que es la que incluye la barra de tareas.

Por supuesto, tal y como os decimos siempre con las filtraciones, todavía no sabemos a ciencia cierta si esta información está en lo cierto, y más teniendo en cuenta que esta fuente no tiene un amplio historial. Pero lo cierto es que es una afirmación creíble, ya que no creemos que haya ninguna razón por la que Samsung decidiera no actualizar los modelos más antiguos para añadir la barra de tareas.

Añadir la barra de tareas podría significar pasarse a Android 12L

La barra de tareas del Samsung Galaxy Z Fold 4 es en realidad una característica de Android 12L (opens in new tab), que es la versión de Android 12 (opens in new tab) que está diseñada específicamente para tablets y otros dispositivos de pantalla grande, como los teléfonos plegables.

Este es el sistema que ejecuta el Samsung Galaxy Z Fold 4, por lo que si Samsung añade la barra de tareas a otros modelos Fold más antiguos, que actualmente cuentan con la versión "normal" de Android, eso podría significar que también se actualizarán a Android 12L.

Eso es algo que tendría mucho sentido, ya que la experiencia de Android siempre ha dejado que desear cuando se ejecuta en dispositivos de pantallas más grandes, por lo que los fabricantes de móviles, como Samsung, tenían que modificar un poco el sistema de Google para que funcionara mejor en sus dispositivos de esas características.

Por lo tanto, un cambio a Android 12L haría que los usuarios de los Galaxy Fold anteriores pudieran disfrutar de una mejor experiencia (sin necesidad de que la compañía tuviera que implementar esos cambios). Esto haría que los Galaxy Fold fueran mejores plegables (opens in new tab) todavía de lo que ya son.