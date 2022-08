En av de bästa funktionerna från Samsung Galaxy Z Fold 4 kan komma till äldre modeller

Samsung Galaxy Z Fold 4 (opens in new tab) är en uppgradering av Samsung Galaxy Z Fold 3 (opens in new tab) på ett antal sätt, men även om den innehåller ett snabbare chipset och bjuder på några andra hårdvaruförbättringar, finns en del av de bästa funktionerna på mjukvarusidan och åtminstone ett av dessa mjukvarutrick kan komma även till äldre Galaxy Z Fold-modeller.

Detta är enligt läckan @TheGalox_ (opens in new tab), som hävdade på Twitter att tidigare Samsung Galaxy Z Fold-modeller kommer att få den nya aktivitetsfältsfunktionen tillsammans med One UI 4.1.1 senare i år.

Aktivitetsfältet de nämnde är en ny taskbar som sitter längst ned på skärmen och är synlig när du är inne i appar. Den innehåller genvägar till favoritappar, tillsammans med ikoner för nyligen använda appar, och du kan enkelt dra någon av dessa uppåt för att öppna dem i delat skärmläge, vilket är suveränt för multitasking.

Previous Galaxy Z Fold devices will get the new Taskbar introduced with the Z Fold4 alongside One Ui 4.1.1 "later this year" pic.twitter.com/PUBxGpyfNIAugust 13, 2022 See more

Det är en väldigt användbar funktion och en som hjälper dig att få ut det mesta av den stora skärmen på Galaxy Z Fold 4 och hade varit en praktisk uppgradering även för äldre modeller.

Formuleringen i Twitter-inlägget som du kan se ovan gör det inte helt klart om alla tidigare Fold-modeller kommer att få den här funktionen eller om det bara blir några, men med tanke på att även den ursprungliga Samsung Galaxy Fold har uppdaterats till One UI 4, skulle vi tro att det finns en hög chans att den får One UI 4.1.1, med aktivitetsfältet inkluderat.

Som med alla läckor rekommenderar vi såklart att du tar det här med en nypa salt, speciellt eftersom källan inte har en lika lång meritlista som vissa andra källor. Men det känns ändå som ett trovärdigt påstående, eftersom vi inte ser att det finns någon anledning för att Samsung inte skulle kunna uppdatera de äldre modellerna för att lägga till aktivitetsfältet.

Kan innebära en övergång till Android 12L

Aktivitetsfältet som finns på Samsung Galaxy Z Fold 4 är faktiskt en funktion från Android 12L (opens in new tab) – det är Googles version av Android 12 (opens in new tab) som är designad speciellt för surfplattor och andra enheter med stor skärm, som vikbara mobiler.

Samsung Galaxy Z Fold 4 kör detta, så om Samsung lägger till aktivitetsfältet till andra Fold-modeller kan det innebära att de också får Android 12L.

Det hade varit vettigt, eftersom Android-upplevelsen alltid har varit något bristfällig på surfplattor och vikbara enheter, och företag som Samsung har varit tvungna att ta tag i småproblemen och själva modifierat Android för att få det att fungera bättre på dem.

En övergång till Android 12L hade gett en bättre upplevelse samtidigt som det hade krävts mindre arbete från tillverkarna. När det gäller Galaxy Z Fold-serien kan det också göra några av de redan bästa vikbara mobilerna (opens in new tab) ännu bättre.