Twitter te permite ahora eliminar seguidores sin que ellos lo sepan

Twitter ha lanzado una nueva función que les da a los usuarios más control sobre quiénes pueden interactuar con ellos; básicamente permite eliminar un seguidor (sin tener que bloquearlo).

Esta función ya está disponible en la versión web de Twitter (todavía no sabemos cuándo llegará a la aplicación). Para eliminar un seguidor, solo tendrás que ir a tu perfil, darle a 'seguidores', y pulsar en los tres puntitos que hay al lado del seguidor en cuestión. Verás que aparece una opción en el menú donde pone 'eliminar a este seguidor'.

De esta manera, el usuario desaparecerá de tu lista de seguidores, pero no le llegará notificación de que le has eliminado. Cabe mencionar que, según Twitter, un seguidor eliminado sí que podrá volver a seguirte en el futuro. Sea como sea, mientras esté eliminado de tu lista de seguidores, tuis tuits ya no aparecerán en la página de inicio del usuario, pero sí que podrá mandarte mensajes directos.

¿Por qué necesitamos poder eliminar seguidores?

La posibilidad de eliminar seguidores forma parte de un movimiento que está haciendo Twitter, de intentar, no solo controlar a los trolls, sino también darnos mayor control sobre nuestra experiencia en la red social.

El mes pasado, se comenzó a poner a prueba una nueva función llamada Modo Seguro, que es un algoritmo que identifica cuentas que están enviando mensajes abusivos o demasiadas menciones repetidas, y automáticamente bloquea a esos usuarios durante siete días.

Si bien es posible que los usuarios prefieran bloquear del todo a las cuentas que les están molestando, la opción de eliminar un seguidor es tal vez una forma de que cada uno pueda crear su espacio tranquilo, cómodo y seguro en la red. Eliminar un seguidor hará que tus tuits ya no aparezcan en el feed del usuario en cuestión, y evita la discusión que puede provocar el hecho de bloquearlo del todo.

Como últimamente, según un informe, Facebook está al tanto del impacto negativo que Instagram está teniendo sobre la salud mental de los adolescentes, es importante que las redes sociales estudien cómo ayudar a sus audiencias, en vez de dañarlas.

La función de eliminar seguidores no es un cambio grande, y también es cierto que ha tardado mucho en llegar, pero al menos es un paso en la dirección correcta.