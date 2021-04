Oculus Gaming Showcase: aquí están todos los nuevos juegos de realidad virtual que se estrenarán en Oculus Quest 2

La plataforma Oculus VR va viento en popa en este momento, y el líder de realidad virtual salió con toda su fuerza en el primer Oculus Gaming Showcase del 21 de abril.

Centrándose exclusivamente en el software de juegos dirigido a los dispositivos de realidad virtual, presentó juegos completamente nuevos como Pistol Whip: Smoke and Thunder, nuevos episodios del título existente de Star Wars VR Tales from the Galaxy's Edge, y una mirada cercana a los más esperados, como Lone Echo II y After the Fall.

Aquí tienes todo lo que te va a alucinar, y pronto estará disponible en Oculus Quest, Oculus Quest 2 y Oculus Rift.

Pistol Whip te lleva al salvaje oeste

Uno de los mejores juegos de realidad virtual que existen, Pistol Whip, está añadiendo nuevos niveles temáticos del Salvaje Oeste para sus jugadores. La expansión Smoke and Thunder te permitirá experimentar la vida como un vaquero, lo que se suma a los niveles estilo John Wick y Cyberpunk que ya estaban disponibles.

Por si eso no fuera suficiente, otro complemento llamado The Concierge brindará a los jugadores de Pistol Whip opciones de personalización completas para los niveles. Ya quieras acribillar enemigos con munición infinita o dejar tus armas y hacerte pacifista, hay un montón de modificadores nuevos que te permitirán jugar como quieras.

No tenemos una fecha de lanzamiento, pero Pistol Whip: Smoke and Thunder + The Concierge debería lanzarse este "verano" (junio, julio o agosto, a nivel mundial) en los visores Oculus Quest y Rift.

Una mirada de cerca a Resident Evil 4 VR

Confirmado por fin. Recientemente supimos con seguridad que Resident Evil 4 estaba dando el salto a la realidad virtual. Y durante la presentación, pudimos ver mucho mejor la sensación que transmite este título cuando se traduce a otro estilo de juego con el visor.

Los desarrolladores de puertos Armature han realizado muchos ajustes para que Resident Evil 4 funcione en realidad virtual. Según Oculus, "las armas y los elementos se han rediseñado como objetos físicos que puedes recoger e interactuar con ellos. También podrás cambiar de arma quitándolos del cuerpo en lugar de ir a un menú, y puedes tener diferentes armas en cada mano."

"Seguirás moviéndote en primera persona usando la palanca analógica, pero Armature ha añadido una plataforma completa en la parte superior del cuerpo sobre el personaje de Leon para combinar su movimiento con la interactividad a dos manos que se consigue con los mandos Touch. Incluso se ha agregado soporte para la teletransportación y el movimiento a escala de sala, para que puedas explorar el entorno como desees".

Llegará a Quest 2, y solo a Quest 2, más adelante en este 2021.

Warhammer 40,000: Battle Sister ahora tiene una actualización multijugador

Como continuación de la reciente actualización de Last Bastion para Warhammer 40,000: Battle Sister, a partir de hoy, tú y un amigo podréis jugar al modo horda juntos en dos mapas completamente nuevos.

Un juego de disparos sólido que da la sensación de una mezcla de la tradición Warhammer con una versión en primera persona del juego de Gears of War. Es un primer paso divertido hacia la realidad virtual para Warhammer y se ve impresionante en el visor Quest.

Warhammer 40,000: Battle Sister está actualmente solo en Quest y, aunque se dijo incorrectamente que llegaría hoy a los dispositivos Rift, realmente "ya no queda mucho".

Lone Echo II tiene una ventana de lanzamiento de gravedad cero

El Lone Echo original sigue siendo una de las mejores experiencias de realidad virtual que existen, con su sistema de movimiento increíblemente intuitivo basado en el impulso. Aprovechando los efectos de gravedad cero, simplemente te agarras a una superficie virtual y te lanzas a flotar entre sus misterios espaciales.

Lone Echo II es por ello uno de los títulos de Oculus en desarrollo más esperados. Y aunque no hay todavía una fecha de lanzamiento más allá del "Verano de 2021" (entre junio y agosto) en el evento de Oculus, tuvimos una excelente vista del retorno de gravedad cero a los anillos de Saturno. Poned este en vuestra lista de deseos, amigos.

(Image credit: IlmXLab)

Llega la segunda parte de Star Wars: Tales From the Galaxy’s Edge

¿Nunca tienes suficiente de esa galaxia muy, muy lejana? Los propietarios de Oculus pueden volver a la versión de ILMxLAB del universo de Star Wars ahora que Tales From the Galaxy's Edge vuelve en su segunda entrega.

El nuevo arte conceptual para la próxima aventura de Star Wars VR presenta a los jugadores a Dok-Ondar, uno de esos misteriosos alienígenas con aspecto de tiburón martillo que siempre parecen estar dando vueltas por las cantinas de Tatooine. Sin embargo, tampoco hay una fecha de lanzamiento oficial para esta entrega, más allá de una ventana de "2021".

I Expect You To Die 2 te permitirá vivir todas las nuevas fantasías de James Bond en realidad virtual

Inspirado en la línea clásica de James Bond, I Expect You To Die tendrá una secuela, ofreciéndote aún más misiones con temática de espías para cumplir, en caso de que decidas aceptarlas.

El original es un divertido juego de rompecabezas de realidad virtual que te pone en la piel de un súper espía de élite mientras luchas contra trampas mortales y dispositivos defectuosos. I Expect You To Die 2 parece estar listo para ofrecer más de lo mismo, y dado que lo que tuvimos con el original fue uno de los mejores juegos que se pueden jugar en realidad virtual, para nada es una decepción.

Aún no hay una fecha de lanzamiento oficial, pero I Expect You To Die 2 se lanzará a finales de este año en dispositivos Rift y Quest.

Carve Snowboarding reinventa un clásico de la N64 para la realidad virtual

El 1080 Snowboarding de la Nintendo 64 fue un título de deportes extremos muy popular en los primeros días de los juegos en 3D. Su creador, Giles Goddard, vuelve a las pistas nevadas para ofrecerte una vista en primera persona de la acción del snowboard.

Chuhai Labs es el equipo de desarrollo detrás del juego, habiendo trabajado anteriormente en Halloween Forever, Tinker Trains y un próximo título de PlayDate. Será su primer título de realidad virtual completo, por lo que esperamos que esté a la altura de la tarea de readaptar lo que ya es un deporte de vértigo en la vida real en una cómoda experiencia de VR. Y sí, también puedes acariciar al perro en la cabaña de troncos.

After the Fall es un escalofriante shooter en realidad virtual del equipo Arizona Sunshine

Vertigo Games da continuación a su exitoso juego Arizona Sunshine con otra experiencia de sobrevivir al apocalipsis zombi. After the Fall te enfrentará a ti y a otros tres jugadores contra decenas de no muertos helados en un Los Ángeles postapocalíptico cubierto de nieve.

Habíamos visto un poco de After the Fall antes, pero el Oculus Games Showcase nos ha permitido que demos un vistazo en exclusiva a lo que el juego tiene preparado. Parece un poco Left 4 Dead con su modo multijugador, y un poco The Last of Us con su escenario, con una cantidad realmente impresionante de malos en pantalla a la vez.

After the Fall llegará a los dispositivos Quest y Rift este "verano", es decir, durante los próximos meses de junio, julio y agosto. Te mantendremos informado sobre su fecha de lanzamiento a medida que sepamos más.

Wraith: The Oblivion – Afterlife se ve de miedo

Prepárate para explorar los horripilantes misterios de la Mansión Barclay en Wraith: The Oblivion - Afterlife. Ambientada en un universo de historias conocido como World of Darkness, esta aventura de realidad virtual se lanzará en las plataformas Quest y Rift el 22 de abril de 2021 (en el momento de escribir este artículo, ¡está al caer!)

Atrapado entre la vida y la muerte, jugarás como Ed Miller mientras intentas descubrir la verdad detrás de tu prematura muerte, utilizando habilidades fantasmales recién adquiridas. Wraith: The Oblivion - Afterlife te mostrará que incluso los fantasmas tienen una razón para temer a las criaturas que acechan en la oscuridad.

Grandes actualizaciones para The Climb 2 y The Walking Dead Saints & Sinners

Si quieres sacar más provecho a esos juegos de realidad virtual que ya te encantan, The Climb 2 y The Walking Dead Saints & Sinners van a tener actualizaciones gratuitas y nuevos lanzamientos de contenido.

The Climb 2 lanzará mañana la primera mitad de su Freestyle Expansion Pack, que consta de seis nuevos niveles con niveles de dificultad tanto casual como profesional. Para aquellos que buscan un desafío aún mayor, las nuevas escaladas basadas en el ritmo verán rutas de escalada alteradas por el ritmo de las canciones de fondo.

The Walking Dead: Saints & Sinners, por otro lado, va a recibir la actualización de Aftershocks, con los monstruos de The Reserve buscando robar tus suministros y hacer que los humanos luchen entre ellos un mundo lleno de zombis.